Paolo Brosio | appello per il suo gatto | ' Pregate per Sushi'

Paolo Brosio racconta cosa è successo davvero al suo gatto : “Sushi ha un tumore maligno - l’ho scoperto dopo il sanguinamento in diretta tv” : “Questa storia ha fatto il giro d’Italia. È stato un incidente drammatico: mi sono ritrovato inondato di sangue. Finora il mio gatto in quattordici anni di vita non ha mai avuto niente. È sempre stato sano e bellissimo, caratterialmente un santo”. Lo si percepisce dal tono di voce, Paolo Brosio è davvero giù di morale: ieri, durante un collegamento con la trasmissione “Storie italiane”, ha assistito in diretta a un’emorragia del suo Sushi ...

Storie Italiane : si parla di Madonnine che piangono e il gatto di Paolo Brosio perde sangue : Storie Italiane, Paolo Brosio e la madre La camicia macchiata di sangue ha destato l’allarme. Momenti di panico, stamane, nel corso di Storie Italiane: durante la diretta del programma condotto da Eleonora Daniele, il gatto che Paolo Brosio teneva in braccio ha avuto un’emorragia. Il giornalista si trovava in collegamento con la madre dalla propria casa, quando ad un tratto si è accorto che l’animale domestico non stava bene. E ...

Paolo Brosio e la madre Anna/ 'Avere un anziano in casa è un tesoro' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Paolo Brosio e la madre Anna, il giornalista ospite con il genitore a Storie Italiane: 'Avere un anziano in casa è un tesoro'

