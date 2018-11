Paola Caruso incinta e nuda su Instagram | i fan non gradiscono | ma lei si difende

Paola Caruso mostra il pancione spunta la polemica : La showgirl Paola Caruso ha condiviso con i suoi fan questo momento importante della sua vita pubblicando una foto con il pancione in bella mostra. Ma qualcuno non è piaciuto molto la foto. A rovinarle la giornata dopo una seduta in pieno relax siano stati una serie di attacchi e commenti dopo essersi dovuta giustificare con alcuni utenti. Il motivo? Nella foto del pancione, Paola si è mostrata senza veli, coperta soltanto da un asciugamano. Le ...

Paola Caruso mostra il pancione e scatta la polemica : 'C'è volgarità nella foto?' : FUNWEEK.IT - Paola Caruso ha deciso di condividere con i suoi fan questo momento importante della sua vita pubblicando una foto con il pancione in mostra. Ma qualcuno ha storto il naso. A rovinarle...

Paola Caruso incinta ma abbandonata : il padre del bambino scrive una lettera alla D'Urso : Dopo le critiche lanciate pubblicamente da Paola Caruso, il suo ex fidanzato Francesco Caserta ha deciso di inviare una lunga lettera a Barbara D'Urso che l'ha letta per i suoi telespettatori in diretta a Pomeriggio Cinque. In questo modo, l'imprenditore ha dato ufficialmente la sua versione sulla fine della sua storia d'amore con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi che da qualche mese ha scoperto di essere incinta. Il giovane Francesco precisa ...

FRANCESCO CASERTA RISPONDE A Paola CARUSO/ Il comunicato a Pomeriggio 5 : ancora novità da Barbara d'Urso - IlSussidiario.net : FRANCESCO CASERTA RISPONDE alle accuse di PAOLA CARUSO con un comunicato letto a Pomeriggio 5 in diretta da Barbara d'Urso

Paola Caruso a Pomeriggio Cinque parla il papà del bambino : La showgirl Paola Caruso è in dolce attesa ma non si placano le liti con Francesco Caserta, padre del bambino. La Caruso si era sfogata pubblicamente, accusandolo di averla cacciata di casa dopo aver scoperto della dolce attesa. Lui ha inviato un comunicato a “Pomeriggio Cinque” per dare la sua versione dei fatti: “Non sono fuggito da nessuna responsabilità, ma ho posto fine ad una relazione che è naufragata per ...

Pomeriggio Cinque - Paola Caruso incinta - l'ex fidanzato a Barbara D'Urso : 'Non sono fuggito - lei...' : Dopo le accuse lanciate da Paola Caruso , l'ex fidanzato Francesco Caserta ha scritto una lettera a Barbara D'Urso che l'ha letta in diretta a Pomeriggio Cinque . Nella missiva l'imprenditore ...

Paola Caruso incinta - l’ex compagno scrive a Barbara d’Urso dopo l’accusa di essere scappato : Francesco Caserta ha inviato una lettera a 'Pomeriggio 5' per ribadire di non essere fuggito dalla relazione con la...

Paola Caruso incinta - l’ex fidanzato scrive a Pomeriggio 5 : “Non sono fuggito” : Francesco, l’ex fidanzato di Paola Caruso: la lettera a Barbara d’Urso Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Paola Caruso e Francesco, un imprenditore calabrese che vive a Montecarlo. Dopo le accuse de la Bonas e di Elena Morali (che ha rivelato che ci avrebbe provato durante un viaggio in aereo), Francesco […] L'articolo Paola Caruso incinta, l’ex fidanzato scrive a Pomeriggio 5: “Non sono ...

Paola Caruso - Francesco Caserta contro Alessi : “Sciacquati la bocca!” : Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, contro Roberto Alessi Francesco Caserta si è scagliato contro Roberto Alessi. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, il direttore del settimanale Novella 2000 ha avuto da ridire sull’ex compagno di Paola Caruso. Non si placa la bagarre tra Francesco Caserta ed Elena Morali. Dopo aver abbandonato l’ex Bonas di Avanti un Altro incinta di suo figlio, il giovane ventottenne ci ha ...

Pechino Express - Paola Caruso e Tommaso Zorzi eliminati : il momento più emozionante di sempre : Il momento più emozionante di sempre a Pechino Express stavolta è una eliminazione. Quella 'obbligata' di Paola Caruso e Tommaso Zorzi , che hanno scoperto durante il reality di Raiuno condotto da ...

I Ridanciani lasciano Pechino Express 2018 per la gravidanza di Paola Caruso - eliminate le Sare : ecco i semifinalisti dell’edizione : Puntata ricca di colpi di scena quella di Pechino Express 2018 di ieri sera con l'addio dei Ridanciani e l'eliminazione delle Sare. Per la coppia ultima arrivata e già andata via poco dispiacere e lacrime zero a differenza di Paola Caruso e Tommaso Zorzi. I due hanno passato questa edizione sulla cresta dell'onda e spesso da vincitori e vederli andare via ieri sera è stato davvero un peccano. La bella Bonas aveva annunciato la sua gravidanza ...

Pechino Express - Paola Caruso lascia : cosa è successo nell’ottava puntata : Pechino Express: Paola Caruso è incinta e lascia la gara Parte da Zanzibar, la perla dell’oceano indiano, l’ottava puntata di questa settima edizione di Pechino Express. Dalla conferma delle analisi, Costantino della Gherardesca, Paola Caruso e Tommaso Zorzi scoprono insieme che Paola è incinta. Così la coppia dei Ridanciani è piacevolmente costretta ad abbandonare la gara […] L'articolo Pechino Express, Paola Caruso lascia: ...

Pechino Express 2018 : Paola Caruso incinta - i Ridanciani fuori dal gioco : I Ridanciani, la coppia di 'Pechino Express 2018', formata da Tommaso Zorzi e Paola Caruso, nel corso dell'ottava puntata, sono costretti a prendere una decisione molto difficile. Le analisi, prescritte all'ex Bonas di 'Avanti un altro' dal medico di produzione, confermano la gravidanza. I due amici, quindi, lasciano il gioco per ritornare in Italia ad un passo dalla semifinale.prosegui la letturaPechino Express 2018: Paola Caruso ...

Pechino Express 2018 - stasera l'ottava puntata : Paola Caruso abbandonerà il gioco? : Torna l'appuntamento con l'adventure game guidato da Costantino della Gherardesca. stasera scopriremo il destino di Paola Caurso!