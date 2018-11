Panchina Usa | la Federazione respinge la candidatura di un ex Real Madrid

Lopetegui si candida per la Panchina Usa : Julen Lopetegui? No, grazie. E' quanto riporta Sport Illustrated: la rivista statunitense racconta, anche nell'edizione online, di come sia tramontata sul nascere l'ipotesi che l'ex ct della Spagna ed ex allenatore del Real Madrid venisse assunto ...

Lopetegui si candida per la Panchina Usa : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Julen Lopetegui? No, grazie. E' quanto riporta Sport Illustrated: la rivista statunitense racconta, anche nell'edizione online, di come sia tramontata sul nascere l'ipotesi che l'ex ct della Spagna ed ex allenatore del Real Madrid venisse assunto ...

Nfl - stampa Usa : idea Condoleezza Rice sulla Panchina dei Cleveland Browns : Appassionata di sport, l'ex Segretario di Stato ha fatto parte del Comitato di Selezione dei playoff di college football, dal 2013 al 2016. Recentemente ha anche presieduto la Commissione sul college ...

Siracusa : scelto Pazienza per la Panchina : Secondo Sky Sport , il Siracusa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà l'ex centrocampista Michele Pazienza.

Steve Kerr assistente di Popovich in Nazionale : sarà l’erede di coach Pop sulla Panchina del Team USA : coach Popovich ha scelto gli assistenti del Team USA per la stagione 2019-2020: coach Pop ha selezionato Steve Kerr, Nate McMillan e Jay Wright Il Team USA non ha soltanto le più grandi stelle del basket mondiale fra le sue file, ma anche uno staff di tutto rispetto. A partire dalla panchina, sulla quale siede coach Gregg Popovich, veterano dei San Antonio Spurs. coach ‘Pop’ ha deciso di circondarsi di assistenti dal grande talento, ...

Mourinho tra i candidati per la Panchina degli USA : la situazione : Il momento di scegliere un commissario tecnico si avvicina, per gli Stati Uniti. La Federcalcio statunitense aveva esonerato un anno fa, lo scorso 13 ottobre, Bruce Arena che aveva fallito la ...

USA : spunta un grande nome per la Panchina della Nazionale : A un anno dall’esonero di Bruce Arena, mandato via dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia figlia del clamoroso ko contro Trinidad e Tobago nell’ultima partita del girone, gli Usa sono ancora senza ct. Dal 13 ottobre scorso, l’interim è stato assunto da Dave Sarachan, l’assistente di Arena durante la sua avventura sulla panchina a stelle e strisce. Nel frattempo, la ricerca della federazione per il ...