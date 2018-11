Due figli dell'ex presidente di Panama, Ricardo Martinelli,sono stati arrestati a Miami, in Florida, dopo che i servizi di immigrazione hanno revocato i loro visti.Lo scrive il quotidiano la Prensa Il giornale panamense riferisce inoltre che "i due figli dell'ex capo dello Stato, Ricardo Alberto e Luis Enrique Martinelli Linares, erano entrati legalmente negli Stati Uniti, ma il loro visto era stato revocato nel 2017 e da allora sono rimasti in territorio americano in condizioni di llegalità" e per questo ricercato dall'Interpol.(Di giovedì 22 novembre 2018)

