Pallone d’oro | Messi e Ronaldo al capolinea | giusto assegnarlo a Modric?

Oddo a Sportnews.eu : “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” : Il tecnico del Crotone Massimo Oddo, ex capitano della Lazio e del Milan, 282 partite e 30 reti in Serie A, di cui 24 su calcio di rigore, 18 partite in Bundesliga con il Bayern Monaco, Campione del Mondo a Germania 2006; alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A, che vedrà in cartellone proprio […] L'articolo Oddo a Sportnews.eu: “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” proviene da Serie A ...

Non c’è scandalo con Messi e CR7 fuori dal Pallone d’Oro : Da Paolo Rossi a Cannavaro Il giornalismo sportivo italiano – con in testa la Gazzetta – trasecola di fronte all’ipotesi che né Messi né soprattutto Cristiano Ronaldo possano essere tra i primi tre classificati alla classifica finale del Pallone d’Oro 2018. La Gazzetta addirittura grida al complotto, scrive di manine, avanza sospetti su una regia occulta che da Madrid lavora alacremente per provare a offuscare la stella ...

Pallone d’oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Ronaldo fuori dal Pallone d’oro - la Gazzetta grida al complotto : Non sarebbe sul podio Beffa. complotto. Sono i termini utilizzati dalla Gazzetta dello Sport per commentare le indiscrezioni provenienti dalla Francia sull’esclusione di Cristiano Ronaldo (e Messi) dai primi tre posti del Pallone d’oro 2018. Quando sono state scrutinate la metà delle preferenze dei giornalisti ammessi al voto, ai primi tre posti ci sarebbero Modric, Varane e Mbappé. Nulla di particolarmente scandaloso nell’anno ...

Fine di un’epoca : Ronaldo e Messi non vinceranno il Pallone d’oro : Un podio senza Messi e Ronaldo è un gusto che non sappiamo più distinguere, un sapore da riscoprire. La classifica del Pallone d’oro non è ancora ufficiale, il vincitore si svela a inizio dicembre, ma i due fenomeni che hanno condizionato un decennio non comparirebbero ai primi tre posti. Ed è molto più di un’ipotesi....

Pallone d’oro 2018 - Kylian Mbappé favorito per la vittoria. Il nuovo sulle orme di Messi e Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric: dovrebbero essere questi i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018, stando almeno alle prime indiscrezioni. Dunque dovremmo avere un nuovo vincitore del premio più prestigioso per un calciatore, un uomo capace di spezzare il duopolio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che prosegue dal 2008: CR7 e la Pulce, vincitori di cinque titoli individuali a testa, non sarebbero infatti ...

Pallone d’oro - clamorose indiscrezioni dalla Francia : svelato il podio? : A circa due settimane dall’assegnazione del Pallone d’Oro, dalla Francia filtrano indiscrezioni sulle sembianze che potrebbe assumere il podio. Infatti, L’Equipe ha fatto girare sui social il video promozionale della cerimonia durante la quale verrà consegnato il premio individuale e in esso, dopo le immagini di CR7, vincitore della scorsa edizione, compaiono Mbappé, Varane e Modric. Rigorosamente in ordine, mentre solo ...

Pallone d’oro 2018 - un video dell’Equipe spoiler del podio? Nelle immagini ci sono Mbappé - Modric e Varane : Mbappé, Modric e Varane. Secondo indiscrezioni provenienti dal quotidiano l’Equipe – appartenente alla stesso gruppo editoriale di France Football, che assegna il premio – sarebbe questo il podio del Pallone d’Oro 2018, che verrà consegnato il prossimo 3 dicembre a Parigi. Un tris di nomi che, se confermato, decreterebbe la fine del duopolio decennale che vede trionfare dal 2008 Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Pallone d’oro - Messi e Ronaldo al capolinea : ma lo meritano davvero? : L’Equipe ha anticipato la lista degli ultimi 3 candidati al Pallone d’oro. Tra questi non ci sarebbero Messi e Cristiano Ronaldo, esclusi per far posto a Modric, Varane e Mbappé. Pallone d’oro —> l’anticipazione dell’Equipe: risultato clamoroso Il prossimo 3 dicembre dunque, ci sarà la consegna del trofeo, che dopo 10 anni non sarà né […] L'articolo Pallone d’oro, Messi e Ronaldo al capolinea: ...

Cristiano Ronaldo fuori dalla corsa per il Pallone d’oro - juventini furiosi : “Varane? Mettiamo anche Masiello” : Mbappè, Varane e Modric si contenderanno il Pallone d’Oro, l’ex Real Madrid Cristiano Ronaldo è stato estromesso dalla corsa “Perchè Varane e non Masiello?” I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione di dissenso contro la decisione di estromettere Cristiano Ronaldo dalla corsa al Pallone d’Oro in favore di Mbappè, Varane e Modric. CR7 con la maglia del Real Madrid ha fatto faville nella passata stagione, ma ...

Pallone d’oro 2018 - Messi e Ronaldo passano il testimone : Mbappè, Modric o Varane. Il prossimo Pallone d’Oro non andrà né a Messi né a Cristiano Ronaldo, che se lo sono diviso tra loro nell’ultimo decennio. Mancano due settimane all’ambito premio individuale, che verrà consegnato il 3 dicembre, e L’Equipe ha diffuso sui profili social il video promozionale dell’evento in cui compaiono proprio loro tre, tutti protagonisti della Coppa del Mondo vinta in estate dalla Francia ...

Pallone d’oro 2018 - l’Equipe svela indirettamente i tre finalisti : è la fine di un’era : Secondo alcune indiscrezioni confermate indirettamente dall’Equipe, saranno i francesi Mbappé e Varane oltre a Modric i finalisti del Pallone d’Oro 2018 Arrivano le prime indiscrezioni circa i tre finalisti del Pallone d’Oro 2018, confermate indirettamente dall’Equipe e dal conteggio di alcune schede. Sarebbero infatti Kylian Mbappé, Luka Modric e Raphael Varane coloro che si contenderanno l’ambito trofeo, ...

Calcio : Pallone d’oro 2018 - indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori - Varane - Modric e Mbappè finalisti : Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018. Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus ...