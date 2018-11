Palermo | a Lidl olio di semi in offerta | insulti e spintoni per acquistarlo

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Potrebbe sembrare una scena da film, ma invece è la pura realtà. L'dia metà prezzo ha scatenato quasi una rissa adi. In un supermarket della catena infatti, tra le offerte della settimana c'è l'in questione a metà prezzo. I clienti sono così impazziti ed hanno iniziato ad assaltare il banco che contiene le bottiglie, fino ad arrivare quasi ad azzuffarsi. Qualcuno ha filmato la scena esilarante, che in pochissime ore ha fatto il giro del web e dei social. Partono le offese Per cercare di accaparrarsi il numero maggiore di bottiglie, molti clienti hanno iniziato ad insultarsi pesantemente e a spingersi sotto gli occhi increduli di una bambina immobile con il suo zainetto sulle spalle. Ad un certo punto, si vede un uomo che, non essendo riuscito a prendere molte bottiglie, decide di attingere al carrello di un altro signore che con estrema velocità era ...