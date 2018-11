: • Cyber News • #Padoan:col governo i risparmi a rischio - Cyber_Feed : • Cyber News • #Padoan:col governo i risparmi a rischio - TelevideoRai101 : Padoan:col governo i risparmi a rischio - ienapriski : PierPaolo Padoan e Bruno Vespa credono che uno col #jobsact si reca in banca,chiede un mutuo e glie lo danno....… -

"La responsabilità della procedura di infrazione è totalmente delattuale. Spero di non sentire più questo argomento perché è del tutto falso".Così l'ex ministro dell'Economia,, risponde alle accuse arrivate dal M5S. "Basta leggere cosa ha scritto la Commissione: nel maggio 2018 tutte le condizioni erano rispettate". "Ilsta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese:questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa deiche infatti oggi sono in pericolo" avverte.(Di giovedì 22 novembre 2018)