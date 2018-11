Padoan - risparmi oggi sono in pericolo : ANSA, - ROMA, 22 NOV - "Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei risparmi che infatti ...

Padoan : col governo i risparmi a rischio : 17.47 "La responsabilità della procedura di infrazione è totalmente del governo attuale. Spero di non sentire più questo argomento perché è del tutto falso".Così l'ex ministro dell'Economia, Padoan , risponde alle accuse arrivate dal M5S. "Basta leggere cosa ha scritto la Commissione: nel maggio 2018 tutte le condizioni erano rispettate". "Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese:questo lo dice la Commissione, ...

Leopolda - la contromanovra Renzi- Padoan : «Il Paese rischia l'osso del collo» : Lo sono però per Renzi che ora è tutto concentrato sulla contromanovra in sei punti presentata con l'ex ministro dell'Economia Padoan: riduzione del deficit nominale al 2,1 nel 2019, all'1,8 nel 2020,...

Manovra - Renzi-Padoan : rischiamo l'osso del collo - momento grave : Qui non si tratta di fare la Manovra del Pd ma ci sono un ex premier ed un ex ministro dell'Economia che hanno cercato di dare fiducia ai mercati che adesso sono in grandissima incertezza, ed è un ...