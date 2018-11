Operaio muore nel cantiere di Pozzuoli mentre lavora alle fogne

Operaio muore in un cantiere di Pozzuoli mentre lavora alle fogne : Era un carpentiere, ma la sera toglieva gli abiti da lavoro e andava in chiesa. Perché lui, Sebastiano Marino, 63 anni di lavoro, famiglia e riservatezza, diventava ministro dell'eucarestia. Questo ...

Incidente sul lavoro : Operaio muore schiacciato dal braccio di una gru : schiacciato dal braccio di una gru mentre lavorava in una dittadi Bosco Mesola , Ferrara, : così è morto stamani, 21 novembre, un uomo di 68 anni di Fusignano. Lo si apprende dal sito Estense.com. La ...

Operaio muore schiacciato da macchinario : ANSA, - MODENA, 20 NOV - Un uomo di 54 anni è morto poco dopo mezzanotte a Pozza di Maranello, in provincia di Modena, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda che si ...

Incidente sul lavoro nel Napoletano : Operaio muore cadendo dal tetto di una scuola : Incidente sul lavoro a Marano: un operaio è morto mentre lavorava sul tetto della scuola elementare Ranucci. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era incaricato di posizionare guaina sul tetto dell'...

Lecce - esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : muore un Operaio di 19 anni - altri due feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il figlio del titolare della ditta Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

Milano - batte la testa contro un architrave : muore Operaio 18enne : Un operaio di 18 anni è morto battendo la testa contro un architrave nel parcheggio del centro commerciale Portello, a Milano. Il giovane si trovava su un muletto guidato da un collega e dava le ...

Infortuni : batte la testa mentre è su muletto - muore Operaio 18enne : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Un giovane di 18 anni è morto in seguito a un Infortunio sul lavoro, la scorsa notte a Milano. Il ragazzo, residente in provincia di Varese, stava lavorando assieme ad alcuni colleghi per l'installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commercial

Operaio muore schiacciato da lastrone : Catania, 26 ott.- (Adnkronos) - Incidente sul lavoro nel catanese. Un Operaio è morto a Belpasso. L'uomo, un 55enne, stava lavorando nei locali della sua ditta, in contrada Pantano, quando è stato schiacciato da un lastrone di pietra lavica. Secondo una prima ricostruzione, insieme a un collega stav

Udine - Operaio di 35 anni della cartiera muore incastrato in un macchinario : L'operaio lavorava alla cartiera Reno De Medico di Ovaro, in provincia di Udine. E' rimasto schiacciato da un macchinario ed è morto sul colpo. Ancora ignote le cause dell'incidente.Continua a leggere

Vicenza - fulminato dai fili dell’alta tensione : giovane Operaio muore in ospedale : È morto all’ospedale Borgo Trento di Verona Marco Camposilvan, ventiseienne di Valli del Pasubio (Vicenza). Il giovane, operaio in un'azienda specializzata in impianti elettrici e illuminazione, nel pomeriggio di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Marano Vicentino.Continua a leggere

Operaio Rfi muore nel Trapanese : ANSA, - TRAPANI, 11 OTT - Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana è morto questo pomeriggio dopo essere caduto da un punto rialzato della linea ferroviaria Alcamo Diramazione - Trapani. Lo afferma ...

ESPLOSIONE SILOS A REGGIO EMILIA : MUORE Operaio/ Ultime notizie : si teme presenza di gas nell'aria : REGGIO EMILIA, ESPLOSIONE in ex inceneritore: morto OPERAIO. Ultime notizie: é deflagrato un SILOS di acetilene provocando la morte di un lavoratore. Ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Operaio muore nell’esplosione di un silos a Reggio Emilia : Un Operaio è morto nell’esplosione di un silos di acetilene, nell’ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso, nella prima periferia di Reggio Emilia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all’impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti. ...

Reggio Emilia - esplode silos in un ex inceneritore : muore un Operaio : Un operaio di circa 42 anni ha perso la vita nell'esplosione di un silos all'interno dell'ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Villa Sesso, in provincia di Reggio Emilia . L'uomo è morto sul ...