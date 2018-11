: L'Onu: 'L'Italia criminalizza le Ong. Clima d'odio contro i migranti, governo cambi rotta' - HuffPostItalia : L'Onu: 'L'Italia criminalizza le Ong. Clima d'odio contro i migranti, governo cambi rotta' - SkyTG24 : #UltimOra Inviato Onu per la Libia Salame: grazie all'Italia, Conferenza di Palermo un successo #canale50 - fattoquotidiano : NAZIONI UNITE Prossimo obiettivo della Lega di sfondamento: tirare fuori l’Italia dal patto globale per le migrazio… -

L'Alto commissariato Onu per i diritti umani critica l'per "la continua campagna diffamatoria contro le Ong che assistono i migranti e che tutelano i loro diritti". "Il governono - scrive un team Onu-ha reso impossibile per le navi ong il soccorso ai migranti,portando a maggiori annegamenti e scomparse. Salvare vite non è un crimine", sottolineano in un appello urgente al governo "perché l'".(Di giovedì 22 novembre 2018)