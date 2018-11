Olivicoltura in ginocchio | campagna olivicola finita con 2 mesi di anticipo

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Frantoi chiusi, oleifici cooperativi completamente inoperosi, prodotto che scarseggia ed oltre un milione di giornate lavorative andate in fumo. È il quadro drammatico dell’italiana, alla prese con una delle peggiori campagne olivicole di sempre. La raccolta, infatti, che trova solitamente a dicembre il suo culmine, può infatti già considerarsi conclusa in gran parte d’Italia con almeno duedi. Colpa soprattutto delle gelate di fine febbraio e del maltempo che ha investito l’Italia in queste settimane. La situazione più critica in Puglia, polmone olivicolo nazionale. Nella zona più importante della produzione italiana, infatti, le province di Bari e Bat, la riduzione sfiora il 90% rispetto allo scorso anno. A Corato, Andria, Ruvo di Puglia, Bitonto, città vocate all’, molte attività hanno già chiuso i battenti, mentre alcune non hanno nemmeno ...