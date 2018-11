Ok Ue all'intesa per il dopo Brexit : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata ...

Brexit - scontro su Gibilterra. Madrid : "Resti fuori dall'intesa" : 'Non userei la parola veto - ha detto Borrel - ma fino a quando non conosciamo la dichiarazione politica non sapremo se siamo d'accordo del tutto'. Dal canto suo, Downing Street è stata netta: '...

Beppe Marotta all'Inter - intesa totale con Zhang. Ufficialità entro il 15 dicembre : Otto stagioni in bianconero, ma queste potrebbero prestissimo rappresentare il passato. Già, Beppe Marotta è ormai pronto a ricominciare, con la speranza di riprendere il discorso laddove lo aveva ...

Stadio San Paolo - l'intesa col Comune è più vicina : sopralluogo top secret di De Laurentiis : Più o meno sette giorni fa - in gran segreto - è andato a fare un sopralluogo di persona e questa volta il patron Aurelio De Laurentiis è rimasto abbastanza soddisfatto: ha visto...

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Brexit : Londra dice sì alla bozza di intesa. I primi ministri lasciano : Dallla sua la May ha il mondo economico, favorevole all'accordo che considera comunqe meglio di un "no deal". Se le cose si mettessero male non è escluso che si possa andare verso un secondo ...

Brexit - sì del governo britannico all’intesa : Una riunione durata cinque ore con i suoi ministri, poi la premier britannica Theresa May annuncia il sì del governo alla bozza di accordo tecnico con l’Unione europea sulla Brexit. Fuori dal numero 10 di Downing Street, May ha parlato di un «lungo, dettagliato e appassionato dibattito», per poi confermare la «decisione collettiva» del governo. Pe...

Brexit - sì all'intesa con Bruxelles. May : accordo migliore possibile : ... mettendo fine alla libera circolazione delle persone e che protegge i posti di lavoro», un mancato accordo che sarebbe stato deleterio per l'economia oppure una rinuncia a Brexit. riunione fiume ...

Brexit - sì all’intesa con Bruxelles. May : accordo migliore possibile : La luce verde del Governo, per quanto faticosamente raggiunta, dovrebbe ora spianare la strada alla pubblicazione del testo da parte dell'Unione Europea e poi a un summit straordinario Ue il 25 novembre. Ora però c’è l’ostacolo del parlamento e dei numerosi oppositori, sia pro Brexit che pro Ue ...

Brexit - c’è il sì del governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

