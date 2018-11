Oggi sono tutti uguali e arrabbiati Ho una nuova serie per Sky o Netflix

Oggi è il Thanksgiving Day : che cos’è il Giorno del Ringraziamento americano e quali sono le sue origini : Il Giorno del Ringraziamento è una festa che viene celebrata negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Oggi, 22 novembre, ricorre dunque il 397° Thanksgiving Day. Il primo Giorno del Ringraziamento viene fatto risalire al 1621, quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto e dei rifornimenti di cibo e materiali appena giunti ...

Fatturazione elettronica novità proroga Oggi 20 Novembre 2018. Ci sono divisioni : prorogare l’avvio dell’obbligo di emissioni di fatture elettroniche: la posizione del Garante della Privacy e cosa comporterebbe

Xiaomi apre Oggi il negozio online italiano - sono previsti sconti : oggi alle 14:00 ha aperto ufficialmente i battenti il negozio italiano online di Xiaomi. Il produttore cinese di smartphone ha registrato un successo folgorante in Italia in virtù dell’ottimo rapporto prezzo/prestazioni dei suoi prodotti. Da oggi sarà più facile acquistarli, senza correre il rischio di cadere nelle mani di venditori disonesti. Il negozio ufficiale si trova a questo indirizzo, e considerando che siamo nella settimana del ...

"Da innocente - ho trascorso 15 anni nel braccio della morte. Oggi sono libero - grazie al test del Dna" : Clemente Aguirre-Jarquin, Oggi 38 anni, ha passato più di dieci anni nel braccio della morte in una prigione della Florida, accusato di duplice omicidio. Oggi grazie al test del DNA è tornato libero, dopo aver trascorso tutti questi anni in attesa di una condanna a morte.La sua storia, come riporta il Mirror, è quella di un uomo accusato di un crimine di cui era innocente. Nel 2004 venne accusato dell'omicidio di due donne, ...

Inceneritori - Di Maio insiste : «Sono roba vintage». Oggi vertice a Caserta | : Oggi il premier Conte e sette ministri a Caserta: scatta il piano d’azione per il contrasto dei roghi tossici. Salvini: troveremo un’intesa sugli impianti

Per Trump le conclusioni della CIA sull'omicidio di KhashOggi sono «premature» : L'esito dell'indagine della CIA, ulteriore conferma di quelli che da settimane sono molto più che sospetti nella comunità internazionale e nei media di tutto il mondo, sono stati diffusi venerdì dal ...

Di Maio : “Salvini crea tensioni inutili - sono sorpreso dalla polemica di Oggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice "sorpreso" dalla polemica nata oggi con il leader della Lega e alleato di governo, Matteo Salvini, sul caso degli inceneritori. Di Maio sottolinea "che questo tema non è nel contratto di governo e non vedo perché creare tensioni inutili per una cosa che non essendo nel contratto non si può fare e non si farà".Continua a leggere

MotoGP - GP Valencia 2018 : prove libere 1. Dominano piOggia e Marc Marquez - Petrucci e Dovizioso sono vicini - Rossi 12° : Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo ...

PiOggia di emendamenti sulla Manovra : sono 3.500 - 450 da maggioranza : sono oltre 3.500 gli emendamenti alla Manovra depositati in commissione Bilancio della Camera. Di questi, circa 450 sono proposte di modifica avanzate dai due partiti di maggioranza, Lega e Movimento ...

Alexa sbarca su Sonos : da Oggi comincia una nuova era : Stasera a casa Con l'obiettivo di fornire un'esperienza sonora semplice e intensa per tutti i contenuti audio d'interesse, dalla musica ai podcast, dai film agli spettacoli televisivi, Sonos supporta ...

Baby K - Oggi sono più divertita : ANSA, - MILANO, 13 NOV - Non solo le hit estive, ma spunti sociali e momenti intimi in una veste dai colori accesi: questo è 'Icona', nuovo album di Baby K, in uscita il 16 novembre. "Ne sono ...

Progetta Oggi il tuo futuro : cosa sono le discipline STEM e perche´ conviene studiare in facolta` scientifiche : Entro il 2025 circa 7 milioni di nuovi posti di lavoro in tutta Europa saranno destinati a studenti specializzati nelle cosiddette discipline STEM, acronimo in inglese per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ecco i vantaggi di un settore in continua crescita grazie alla rivoluzione digitale e le facolta` universitarie che si possono scegliere per avere maggiori garanzie di occupazione e stabilita` economica.Continua a leggere