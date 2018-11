Obi-Wan Kenobi arriva in Star Wars Battlefront 2 la prossima settimana

eurogamer

: #StarWarsBattlefront2: Obi-Wan Kenobi arriva la prossima settimana. - Eurogamer_it : #StarWarsBattlefront2: Obi-Wan Kenobi arriva la prossima settimana. - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Star Wars Battlefront II: Il Generale Grievous e Obi-Wan Kenobi arriveranno molto presto - spaziogames : La Forza scorre potente nel prossimo DLC, -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Grievous è uno dei personaggi più popolari die recentemente è entrato a far parte diII. Secondo EA, "addestrato nelle arti Jedi dallo stesso conte Dooku, sarai in grado di ispirare la paura nei tuoi nemici mentre prendi il controllo del temibile generale Grievous." Tuttavia, c'è dell'altro in arrivo per il gioco.Come segnala Windowscentral, il 28 novembre 2018II riceverà un nuovo aggiornamento con ancora più contenuti gratuiti. A parte la pubblicazione di un trailer, il publisher ha dichiarato: "Le Guerre dei Cloni sono iniziate, l'eroe Obi-Wane la mappa Geonosisno con l'ultimo aggiornamento": Negli ultimi mesi, EA ha letteralmente trasformato il gioco. Non presenta più, infatti, un modello di microtransazioni pay-to-win e consente ora di guadagnare facilmente attrezzature e altri cosmetici.Read more…