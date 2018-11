Non prendetevela con Silvia Romano

vanityfair

(Di giovedì 22 novembre 2018) Sono state arrestate 14 persone per il rapimento di, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. In queste ore continuano a ritmo serrato gli interrogatori per risalire ai responsabili del rapimento e per capire dove sia stata nascosta la ragazza. Si affievolisce l’idea che gli autori siano gli Al Shabaab, integralisti islamici somali, che in passato hanno rapito diversi occidentali.: l’ipotesi più plausibile è che si tratti di criminalità comune, ma gli investigatori non si sbilanciano e tutte le piste continuano a venire battute. Intanto, mentre tutta l’Italia attende con il fiato sospeso ulteriori notizie su, da alcuni utenti dei social network sono partiti attacchi e insulti nei confronti della cooperante: «Speriamo che tutti i buonisti pro clandestini facciano la stessa fine», «Ma che brava. Una in meno in Italia», «Nessuno vuole pagare un riscatto ...