' Non ho ucciso mio padre' | indagato per l' omicidio | si uccide schiantandosi contro un

BOLOGNA : "Non HO UCCISO PAPÀ" - INDAGATO POI MUORE IN UN INCIDENTE/ Il 'giallo' di Francesco Masetti - IlSussidiario.net : BOLOGNA, Francesco Masetti morto mentre era INDAGATO per l'omicidio del padre: tragico INCIDENTE stradale o suicidio? L'ultimo messaggio del 38enne

Bologna - indagato per la morte del padre muore in un incidente : 'Non l'ho ucciso io' aveva scritto : "Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre ": questo aveva scritto in un messaggio Francesco Masetti poco prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza, sulla via ...

Bologna - indagato per l'omicidio del padre si schianta in auto e muore : "Non l'ho ucciso io" : "Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre": è il biglietto lasciato da Francesco Masetti poco prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza. Il 38enne bolognese, era accusato di aver avvelenato il padre per una questione di eredità.

Morte Astori - nuova perizia sulla patologia che ha ucciso il calciatore : nel 20% dei casi Non lascia tracce : Secondo uno studio dell’Università di Padova, la malattia che ha colpito Astori è difficilmente riscontrabile e nel 20% dei casi non lascia tracce Sono passati 8 mesi dalla Morte di Davide Astori, trovato senza vita nella sua camera di albergo ad Udine prima del match contro l’Udinese. AFP/LaPresse Le indagini sul decesso del capitano della formazione viola proseguono, il Corriere della Sera ha rivelato come il procuratore di ...

Khashoggi - Riad "Drogato - ucciso e fatto a pezzi"/ Ultime notizie - Turchia "Versione Non soddisfacente' - IlSussidiario.net : Khashoggi, 'ucciso con droga e poi fatto a pezzi'. La versione di Riad sulla morte del giornalista ucciso nel consolato saudita: chieste 5 condanne a morte

Giallo di Marcheno : Bozzoli Non è stato ucciso in fonderia : Lo rivela il procuratore di Brescia. Fra le altre novità emerse dalle indagini sull'omicidio dell'imprenditore, il possibile movente, che sarebbe di natura economica -

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera aNonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera aNonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

MARIA BADALAMENTI/ La figlia di Silvio - ucciso dalla mafia - Non ha paura dei boss (Italia sì) : MARIA BADALAMENTI, figlia di Silvio, ucciso dalla mafia, sarà ospite a Italia sì oggi pomeriggio, su Rai 1. La donna non ha paura dei boss e lo dice apertamente(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:49:00 GMT)

L'attacco di Rohani : "I sauditi Non avrebbero ucciso Khashoggi senza il sostegno Usa" : L'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi non ci sarebbe mai stato, secondo il presidente iraniano, se gli Usa non avessero sostenuto l'Arabia Saudita. "Non credo che un Paese osi fare una cosa del genere senza il sostegno degli Stati Uniti", ha dichiarato Hassan Rohani in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato iraniana. La vicenda sarà, secondo il presidente iraniano, un test per le potenze occidentali: "senza dubbio le ...

Manuel Careddu - ucciso con colpi di piccone alla testa/ Ultime notizie autopsia : Non è stato fatto a pezzi : Manuel Careddu, ucciso con colpi di piccone alla testa. Eseguita l'autopsia: lo scheletro è intatto, quindi non è stato fatto a pezzi. Le Ultime notizie sul 18enne di Macomer(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:53:00 GMT)

“Massimo Bossetti Non ha ucciso Yara Gambirasio”/ La moglie Marita Comi : “È innocente - Non lo lascio” : “Massimo Bossetti non ha ucciso Yara Gambirasio”. La moglie Marita Comi: “È innocente, non lo lascio, lo dico anche ai nostri figli”. Le ultime notizie sull'ex muratore di Mapello(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:22:00 GMT)

Vigilantes ucciso nella metropolitana di Napoli - le risate dei minori : 'Non ci fanno nulla' : Ridono quando si passano la consegna del silenzio, quando si spalleggiano e si rafforzano a vicenda. Gli uni con gli altri si incoraggiano, poi sorridono e quando tutto va male c'è chi si atteggia a ...

ANTONIO LOGLI : "Non HO UCCISO ROBERTA RAGUSA"/ Video - Quarto Grado : la ricostruzione della caduta dalle scale : ANTONIO LOGLI, marito di ROBERTA Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:06:00 GMT)