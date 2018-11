Netflix & Co raddoppiano gli utenti Boom da 4 a 8 milioni in un anno

Netflix & Co - gli Avengers del consumo legale : Non è chiaro se la polemica Netflix/esercenti dopo Venezia 75 e la distribuzione in contemporanea, on line e in sala, del film Sulla mia pelle sul caso Cucchi, faccia dell'Italia una torre d'avvistamento sul mondo che verrà o se la scelta di accogliere – e premiare – al Lido opere smaccatamente net-economy sia soltanto una marioleria per sorpassare a destra quel Festival di Cannes che senza troppi complimenti a Netflix ...