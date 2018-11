Nero a Metà | Prima Puntata | Un Segreto per l’Ispettore Guerrieri!

'Nero a metà' - gli episodi 3 e 4 saranno disponibili in streaming su Rai Play : Torna su Rai 1 la fiction poliziesca, "Nero a metà". Lunedì 26 novembre, infatti, sarà trasmessa la seconda puntata della serie con Claudio Amendola che vedrà l'ispettore Guerrieri ed il suo partner indagare sugli strani omicidi di due donne. Se per caso lunedì non sarete in casa o non avrete modo di vedere la seconda puntata su Rai 1, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai. Dove vedere la seconda puntata di ...

Anticipazioni seconda puntata di 'Nero a metà' - 26/11 : Malik salverà la vita ad Alba : Dopo il grande successo della prima puntata torna su Rai 1 per il suo secondo appuntamento la fiction con Claudio Amendola, "Nero a metà". La seconda puntata della serie, infatti, andrà in onda in prima serata lunedì 25 novembre e sarà composta da due episodi di 50 minuti cadauno, il terzo ed il quarto. Nel primo il commissariato sarà chiamato ad indagare sulla morte di una giovane ucraina, mentre nel secondo Carlo e Malik dovranno far luce ...

Replica Nero a metà - la prima puntata in streaming su RaiPlay : Lunedì sera in prime time su Raiuno ha debuttato una nuova fiction poliziesca dal titolo Nero a metà con protagonista Claudio Amendola. Una nuova serie in sei puntate che arriva sulla scia del grandissimo successo della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, che proprio la scorsa settimana ha chiuso con una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori. La prima puntata di Nero a metà, però, non ha fatto rimpiangere gli ascolti di ...

Replica Nero a metà : dove rivedere la prima puntata : Nero a metà, dove rivedere la terza puntata: canale e orario Grandi ascolti per Nero a metà, la nuova serie televisiva di Rai Uno. I protagonisti assoluti Carlo e Alba Guerrieri, interpretati rispettivamente da Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi. Anche con il cambio di fiction Rai Uno è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata […] L'articolo Replica Nero a metà: dove rivedere la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

Nero a metà - Claudio Amendola colpito da infarto durante la fiction : 'Mi ha salvato Francesca Neri' : Non è più un segreto l'infarto che ha colpito Claudio Amendola avvenuto poco prima dell'inizio delle riprese della fiction di Rai 1 Nero a metà . L'attore, intervistato dal settimanale Di Più TV , ha ...

Claudio Amendola : "Ho avuto un infarto mentre registravo Nero a Metà" : La fiction Rai Nero a Metà sembra essere partita con il piede giusto, ma per Claudio Amendola, oltre che un successo, è stato un momento particolare.Al settimanale Di Più Tv, infatti, l'attore ha confessato che proprio durante la registrazione della fiction è stato colpito da un infarto. Una rivelazione inaspettata, soprattutto se si pensa che di questo incidente di percorso se ne era parlato ma le circostanze sembravano misteriose.Amendola ha ...

Claudio Amendola durante le riprese di Nero a metà ho avuto un’infarto : Claudio Amendola è tornato ad essere protagonista della fiction italiana con il ruolo del commissario Carlo Guerrieri in ‘Nero a metà’ in onda su rai uno. Qualche mese fa Amendola aveva raccontato di avere avuto un infarto, terribile esperienza che gli ha cambiato la vita rendendolo consapevole di quanto sia meravigliosa. E oggi, proprio in concomitanza con il debutto della serie tv, Amendola ha svelato che quella paura è arrivata proprio ...

Ottimo esordio di Nero a metà : cosa succederà nella seconda puntata del 26 novembre? : Ottimo l'esordio di Nero a metà ieri sera su Rai1. Il nuovo crime che ha preso il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha portato a casa risultati più che positivi registrando un vero e proprio boom e conquistando 6.013.000 spettatori pari al 25.3% di share e arrivando quasi a doppiare il Grande Fratello Vip 2018. Da Lojacono di Alessandro Gassman al Guerrieri di Claudio Amendola, tutto cambia nella prima serata di Rai1 e anche se lo sfondo ...

Claudio Amendola rivela : “Ho avuto un infarto sul set di Nero a Metà” : Claudio Amendola ha avuto un infarto durante le riprese della fiction Rai Nero a Metà, che ha fatto il boom di ascolti con la prima puntata andata in onda lunedì. A rivelarlo è stato lo stesso attore in un’intervista al settimanale Di Più Tv, in cui ha raccontato tutti i particolari di quell’esperienza che gli ha cambiato la vita. Amendola ha ripercorso con la mente quei terribili momenti: era appena rientrato a casa e sentiva dei ...

Ascolti tv - l’esordio di Nero a metà batte a mani basse il Grande Fratello Vip : Sono oltre 6 milioni i telespettatori che hanno seguito l’esordio della fiction di Rai1 Nero a metà che si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 19 novembre. Precisamente la serie con Claudio Amendola è stata vista da 6.013.000 telespettatori (share 25.3%). Si tratta, sottolinea la Rai, del secondo miglior risultato per l’esordio di una fiction in questa stagione. A seguire record di Ascolti stagionale per Che fuori ...

Ascolti tv lunedì 19 novembre - boom per Nero a Metà e nuova sconfitta per GF Vip 3 : Partenza alla grande ieri sera per la nuova fiction con Claudio Amendola Debutto con il botto per Nero a Metà. Nella serata di ieri, lunedì 19 novembre 2018, la nuova fiction in onda su Rai 1 ha infatti trionfato mettendo alle corde il Grande Fratello Vip 3. La nuova serie interpretata da Claudio Amendola ha […] L'articolo Ascolti tv lunedì 19 novembre, boom per Nero a Metà e nuova sconfitta per GF Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Nero a metà : la serie tv con Claudio Amendola che affronta il tema della diversità : Ieri sera in prima serata ha esordito su Rai 1 Nero a metà, la nuova serie crime nata dalla coproduzione Rai con Cattleya. Questa serie, in onda per sei prime serate, vanta la collaborazione di Netflix che provvede alla distribuzione internazionale (questa opportunità si rende possibile anche grazie alla pezzatura da 50 minuti degli episodi, tipicamente utilizzata all’estero). In Italia la serie viene proposta con due episodi all’interno della ...

CLAUDIO AMENDOLA E L'INFARTO SUL SET DI 'Nero A METÀ' / 'Grazie a mia moglie sono subito corso in ospedale' - IlSussidiario.net : CLAUDIO AMENDOLA è stato colpito da infarto mentre si trovava sul set della fiction 'NERO a METÀ': la corsa in ospedale con Francesca Neri.

Ascolti TV | Lunedì 19 novembre 2018. Partenza boom per Nero a Metà (6 mln – 25.3%) - GF Vip 20.7%. Report (7.8%) doppia Quarta Repubblica (3.6%) : Nero a Metà Nella serata di ieri, Lunedì 19 novembre 2018, su Rai1 la prima puntata della fiction Nero a Metà - in onda dalle 21.32 alle 23.25 – ha conquistato 6.013.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 – dalle 21.42 alle 0.58 – ha raccolto davanti al video 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 948.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 ...