Nel 2017 gli svizzeri hanno compiuto in media 3 | 3 viaggi ciascuno

Allarme Onu : nuovo picco di gas serra Nel 2017 : L'Onu avverte e lancia l'Allarme: i gas serra, che sono all'origine del riscaldamento globale, hanno registrato un nuovo record nel 2017. L'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto si ...

Bayern Monaco - fatturato da record : 624 - 3 milioni di euro Nella stagione 2017/2018 : Il Bayern Monaco continua a macinare successi dal punto di vista economico e commerciale, un 2017/2018 da record Il Bayern Monaco ha fatto registrare un fatturato record di 624,3 milioni di euro, con un utile al netto delle imposte di 22 milioni, nella stagione 2017/2018. Il club campione della Bundesliga ha aumentato le proprie entrate del 355% dal 2002 (da 176 ai 624 milioni attuali), quando la divisione calcistica della società è ...

Nel 2017 Castellucci (Autostrade) ha guadagnato 2 - 75 milioni : Fincantieri è pronta a presentare il suo progetto per il nuovo ponte Morandi in Ati con alcune grandi imprese del settore delle costruzioni tra cui Salini Impregilo. I giornali sono tutti concordi, anche se sono poche le notizie che trapelano: si parla solo di un ponte in acciaio perfettamente in linea con il disegno di Renzo Piano. Fincantieri e il nuovo Morandi Il progetto, secondo la Repubblica, sarebbe pronto e verrà consegnato entro lunedì ...

Mattia Del Zotto - l’uomo che Nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio - è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere” : Mattia Del Zotto, il 28enne che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio, è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Del Zotto aveva avvelenato in tutto nove persone – tutti suoi parenti che vivevano dalle

Ambiente - dossier Amianto : 600 decessi Nel 2017 in Sicilia : “La condizione di rischio dovuta all’utilizzo di Amianto e altri agenti patogeni e cancerogeni in assenza di cautele ha determinato casi di mesotelioma e altre patologie anche tra coloro che mai hanno messo piede nei singoli petrolchimici. Per questi motivi, l’Osservatorio Nazionale Amianto si e’ rivolto a tutte le autorita’ affinche’ tutti i siti siano immediatamente bonificati, a partire da Gela e Siracusa e ...

Identificati i resti di due alpinisti rinvenuti sul Miage Nel 2017 : Il 23 agosto 2017 operatori del Soccorso Alpino del Corpo della Guardia di Finanza della Stazione di Entreves-Courmayeur, su segnalazione di un'escursionista, avevano recuperato sul ghiacciaio Miage, ...

Nel 2017 sono 15 - 3 milioni i dipendenti : crescono gli operai. Ecco le retribuzioni divisi per categoria : Nel 2017 i lavoratori dipendenti del settore privato , esclusi operai agricoli e domestici, con almeno una giornata retribuita nell'anno sono stati 15.306.007 , +4,1% sul 2016, , con una retribuzione ...

Lavoro - Inps : Nel 2017 dipendenti +4 - 1% annuo - apprendisti +12 - 4% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Cresce il turismo in Lombardia. A Mantova +36 - 1% Nel quinquennio 2013-2017 : Nel settore turismo la Lombardia registra numeri record. Nel 2017 sono state 40 milioni le presenze, il 6% in più rispetto al 2016, e i turisti internazionali sono cresciuti del 61%. Gli arrivi sono ...

Tuffo Nel passato - ultimo episodio. Anno 2017 : Ed Sheeran negli album e Despacito nei singoli conquistano il mondo. In Italia è l’anno del record mondiale di Vasco e del ricambio generazionale : Ultima fermata del lungo treno del passato che ci ha accompagnato da quasi cinque mesi a questa parte. Abbiamo attraversato ogni annata solare dal 1998 al 2016, pertanto è giusto ma doloroso chiudere la nostra serie Tuffo nel passato con la cronaca del 2017. Grandi novità a livello politico anche nel 2017, con l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump e l’elezione di Emmanuel Macron come nuovo Presidente della Repubblica francese. In ...

Mps - utile netto nove mesi a 379 mln - -3 mld Nel 2017 - : Roma, 9 nov., askanews, - Migliorano i conti e la solidità patrimoniale di Mps che archivia i primi nove mesi dell'anno con un risultato netto di 379 milioni di euro che si confronta con una perdita ...

Diritti Tv - Infront in crescita : utile a 15 milioni Nel 2017 : L'azienda del gruppo Dalian Wanda ha chiuso il 2017 con profitti in crescita nonostante una diminuzione dei ricavi, scesi da 247,2 a 228,5 milioni. L'articolo Diritti Tv, Infront in crescita: utile a 15 milioni nel 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ricchezza delle famiglie - studio Bankitalia : “Nel 2017 scesi al minimo storico gli investimenti in titoli di Stato” : Nel 2017 la Ricchezza totale delle famiglie italiane è ammontata a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (soprattutto abitazioni e terreni per un valore di 6.300 miliardi). Ma i titoli di Stato nel loro portafoglio erano lo scorso anno solo 121,7 miliardi di euro contro i 273,9 miliardi del 2007 e i 363,2 miliardi toccati nel 1996, i ...