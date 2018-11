Nei tunnel infernali del Moi dove i migranti sono zombie

ilgiornale

(Di giovedì 22 novembre 2018) "Non c'è più posto sopra. Qui la maggior parte delle persone sta sotto terra. Anche io dormo là sotto" dice Bakar indicando una grata. Ciun "sopra" e un "sotto", nell'occupazione abusiva tra le più grandi d'Europa che sorge alle porte di Torino in quel che fu l'ex villaggio olimpico oggi ribattezzato "Moi". Più si scende e più cala il buio e aumenta il degrado umano che abita le tre palazzine che erano state costruite per ospitare gli atleti nel 2006. Un mondo a sé che si sviluppa in sei piani di altezza e scivola nelle profondità dei sotterranei. In tutto vivono qui in condizioni igienico sanitarie disumane circa mille.Un censimento preciso è impossibile, anche per le autorità. Si sa solo che si tratta per il 95 per cento di uomini tra i 25 e i 35 anni, molti irregolari, provenienti da Gambia, Mali, Nigeria. Soprattutto Nigeria. Arancione, blu e marronei colori che ...