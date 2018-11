Nba | Warriors ko contro Okc | il quarto consecutivo Belinelli cade contro i Grizzlies

Nba - “critiche e sberleffi” contro i Golden State Warriors : occhio a stuzzicare il can che dorme : Golden State Warriors criticati da più parti dopo un inizio di stagione ricco di intoppi ma anche di valide scusanti per spiegare la “zoppia” della squadra di Kerr Dopo 3 titoli NBA nelle ultime 4 stagioni, in molti aspettavano al varco i Golden State Warriors ed il suo coach Steve Kerr. Al primo accenno di crisi, pronti a saltare addosso alla franchigia della San Francisco Bay, con l’intento di mettere un tarlo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

Risultati Nba – LeBron torna a Cleveland da vincitore - Antetokounmpo si abbatte sui Blazers : ko Celtics e Warriors : LeBron James batte i ‘suoi’ Cavs, Giannis Antetokounmpo distrugge i Blazers, bene i Raptors senza Lowry, ko Celtics e Warriors: i Risultati NBA della notte Ben 13 match nella notte NBA appena trascorsa, capaci di regalare emozioni forti e verdetti importanti. Attesissimo il ritorno di LeBron James nella sua Cleveland nuovamente, per la seconda volta in carriera, da avversario. Questa volta LeBron indossa la maglia dei Lakers e firma il ...

Nba - la settimana da incubo dei Golden State Warriors : Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, uno spogliatoio in frantumi e gli infortuni di Curry e Green: in una settimana è cambiato tutto in casa Golden State Warriors. Ripercorriamo quanto ...

Risultati Nba : LeBron da antologia - Belinelli batte gli Warriors : Risultati NBA, LeBron James pazzesco nella notte americana, il King ha trascinato i suoi Lakers alla vittoria contro Miami Risultati NBA, nottata da ricordare per LeBron James, una delle tante della sua carriera. Quando metti a segno 51 punti di certo non passi inosservato ed il King lo ha fatto questa notte trascinando i suoi Lakers alla vittoria contro i Miami Heat per 97-113. Adesso i losangelini hanno un record di 9-7 che li pone in ...

E poi Luka Doncic decise di battere gli Warriors - e farsi conoscere dalla Nba - : Certo, questo è diverso: adesso sono in NBA, la miglior lega di pallacanestro del mondo". All'apparenza però, nulla sembra avergli fatto cambiare la sicurezza nell'approccio, anche quando si è ...

Risultati Nba – Gallinari show nella notte - Walker ne mette a segno 60! Ko Lakers e Warriors : Quanto spettacolo nella notte italiana! Ko Lakers e Warriors, Gallinari show: tutti i Risultati delle partite NBA Una notte italiana ricca di sfide appassionanti di NBA: tantissimo spettacolo sui parquet di gioco americani. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, che ha visto trionfare gli ospiti per 119-127. Tra i padroni di casa si sono distinti Allen e Russell, entrambi a referto con una doppia ...

Nba - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...

Mercato Nba – I Golden State Warriors si chiamano fuori dalla corsa a Carmelo Anthony : Nessun interesse da parte dei Golden State Warriors verso Carmelo Anthony: salvo clamorosi sviluppi, Melo non finirà nella Baia È solo questione di tempo, dopo che la dirigenza dei Rockets e Carmelo Anthony avranno studiato la soluzione migliore per la risoluzione del contratto, Melo sarà free agent. Nonostante la brutta parentesi prima ad OKC e dopo ad Houston, nonché tutti i limiti che il suo gioco si porta dietro, Melo sembra comunque ...

Nba 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs - Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks : Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana. Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets: l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per ...

Risultati Nba : Rockets asfaltano Warriors - Gallinari vince il derby col Beli : Risultati NBA, tre gare nella notte americana, tutte molto interessanti: impegnati Rockets, Spurs, Warriors, Clippers, Nuggets e Atlanta “Solo” tre gare nella notte NBA, ma di spessore date le squadre impegnate. Gli Houston Rockets hanno massacrato gli Warriors con un 107-86 che non lascia spazio a repliche. Sempre assente Curry, è tornato in campo Green il quale però ha mostrato il suo lato peggiore, mettendo a segno 0 punti ...

Nba - Draymond Green fuori squadra dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...

Nba - Warriors : Green sospeso per la lite con Durant : 'Tutti pensano che siamo perfetti, ma non lo siamo'. No, i Warriors non sono perfetti. Anzi, sono i principali nemici di loro stessi, e lo sanno bene anche loro. Golden State ha deciso di sospendere ...

Risultati Nba – Gli Warriors ritrovano la vittoria - sorridono anche Cavaliers e Rockets : Rockets, Warriors e Cavaliers trionfano nella notte italiana: i Risultati delle partite di NBA Solo tre le sfide di NBA andate in scena nella notte italiana. vittoria per i Cleveland Cavaliers, che senza LeBron James hanno mandato al tappeto i Charlotte Hornets per 113-89. Ottima prestazione di Clarkson, a referto con 24 punti in 27 minuti di gioco, ben supportato dai 18 punti di Nwaba. Il migliore degli sconfitti è stato invece Lamb, che ...