NBA | Okc batte Golden State 123-95 | campioni in carica in crisi

NBA - Warriors ko contro Okc - il quarto consecutivo. Belinelli cade contro i Grizzlies : Quarta sconfitta consecutiva, la sesta in otto gare, per i Golden State Warriors , messi ko dai Thunder con un netto 95-123 . È la prima volta che accade dal 2013 . I Grizzlies di Gasol battono gli ...

NBA - LeBron senza pietà nella sua Cleveland. OKC travolge Golden State : I Thunder certificano la crisi di Golden State . OKC domina all'Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica . LeBron James torna a Cleveland ma questa volta da ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

NBA - Golden State battuta anche da OKC : mai così male sotto la guida di coach Kerr : Alla sirena finale sono 28 punti di distanza, che ben raccontano la fatica fatta dagli Warriors per tre quarti nel tenere il passo dei Thunder. Una sconfitta che aggrava la posizione dei bi-campioni ...

Basket - NBA : Okc si inchina ai Kings - Walker 43 - Boston cede : Kemba Walker fenomeno: dopo i 60 rifilati a Philadelphia, ne mette 43 contro Boston e stavolta gli Hornets possono gioire. Paradosso Thunder: torna Westbrook , 29-13-7 assist, ma perdono sul campo dei ...

NBA - i risultati della notte : Golden State e Toronto continuano a vincere - si ferma OKC a Dallas : Golden State Warriors-Brooklyn Nets 116-100 Quinn Cook aveva già dimostrato lo scorso anno di poter essere molto utile alla causa Warriors, sostituto pro-tempore dell'infortunato Steph Curry. E non ...

NBA - i risultati della notte : Portland batte New Orleans - OKC vince in rimonta : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 132-119 Damian Lillard segna 26 punti nel successo casalingo dei Blazers contro New Orleans, ritornate una contro l'altra sul parquet a sei mesi di distanza ...

NBA 2019 : Boston ferma la corsa dei Bucks - belle conferme di OKC e Portland - Gallinari cade e Philadelphia : Si sono disputati sei match nella nottata NBA con la sfida del TD Garden di Boston tra Celtics e Milwaukee Bucks come partita di cartello, non solo della Eastern Conference. Lo spettacolo non è mancato e la squadra di coach Brad Stevens ha impartito la prima sconfitta stagionale a Giannis Antetokounmpo e compagni, per cui nella lega non ci sono più squadre con lo “zero” nella casella delle sconfitte. Negli altri match buone conferme ...

NBA risultati : Gallinari fa 27 - ma vince Okc - Boston ringrazia Irving : Ai Clippers non basta il miglior Danilo Gallinari dell'anno, 27 punti, per passare indenni da Oklahoma City, che con un super secondo tempo travolge la squadra di Doc Rivers trascinata da Russell ...

NBA - Curry martella i Nets. OKC si rialza - Clippers travolgenti : ROMA - Dopo qualche lieve difficoltà iniziale, i Golden State Warriors sembrano aver trovato la giusta quadratura e lo dimostra la quarta vittoria consecutiva, la sesta complessiva, ottenuta in casa ...

NBA risultati - la prima volta di Okc. I Jazz spengono Dallas : prima gioia per i Thunder: Paul George e Russell Westbrook segnano 23 punti a testa, Nerlens Noel esplode con 20 punti e 15 rimbalzi e Oklahoma City ottiene la prima vittoria. Bella vittoria in ...

NBA - James firma la vittoria dei Lakers. Boston sbanca OKC : ROMA - Dopo aver sconfitto i Suns ieri notte, i Lakers hanno concesso il bis mandando al tappeto 121-114 anche i Denver Nuggets che fino ad oggi non avevano ancora perso ed erano stati capaci di ...

NBA 2019 - i risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

NBA - i risultati della notte : Boston rimonta da -16 e vince - OKC ancora senza successi : Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 95-101 Dopo il primo tempo della sfida tra Thunder e Celtics, i tifosi di OKC vedevano all'orizzonte la prima vittoria stagionale. Lo diceva il vantaggio sul ...