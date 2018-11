NBA – Infortunio orribile per Hamidou Diallo | la gamba fa una torsione innaturale

NBA - brutto infortunio per Hamidou Diallo contro Golden State : Sembra una condanna che con cadenza sempre più frequente siamo costretti a scontare: uno scontro fortuito, una brutta caduta o un impatto duro, il risultato è sempre quello di vedere un giocatore ...

NBA – Infortunio Elfrid Payton : il playmaker di New Orleans dovrà operarsi alla mano : Infortunio ad un dito della mano sinistra per Elfid Payton: il playmaker di New Orleans dovrà operarsi Ancora problemi fisici per Elfrid Payton che non sembra aver iniziato la sua nuova avventura a New Orleans nel migliore dei modi. Il playmaker ex Magic e Suns aveva saltato le prime uscite stagionali per un problema alla caviglia e adesso dovrà stare fuori ancora per diverso tempo a causa di un Infortunio al dito mignolo della mano ...

NBA – Isaiah Thomas dà il benvenuto a Sue Bird : “lei è una leggenda - le ho chiesto consiglio sull’infortunio” : I Denver Nuggets introducono Sue Bird nel front office: Isaiah Thomas tesse le lodi dell’ex giocatrice delle Storm Nelle ultime ore, i Denver Nuggets hanno annunciato l’entrata di Sue Bird nel front office. L’ex playmaker delle Seattle Storm, dopo 16 anni passati in WNBA, ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale nella franchigia del Colorado. Uno dei più contenti del suo arrivo è stato Isaiah Thomas che l’ha ...

NBA - Rajon Rondo - infortunio alla mano destra : fuori un mese : Mentre LeBron James raccoglieva l'ennesimo traguardo da ricordare di una carriera piena zeppa di notti in cui si prende di forza il palcoscenico e i riflettori, in casa Lakers la preoccupazione per le ...

NBA – Infortunio Rajon Rondo : frattura alla mano destra - ecco i tempi di recupero : Brutte notizie per i Lakers: durante la partita della notte contro i Blazers, Rajon Rondo si è procurato una frattura alla mano destra che lo terrà fuori per qualche settimana Ottavo successo stagionale maturto nell notte per i Los Angeles Lakers, ma nonostante la vittoria sui Blazers, i giallo-viola non posso sorridere completamente. Il motivo è l’Infortunio occorso a Rajon Rondo, costretto a lasciare il parquet a causa di un ...

NBA – Infortunio LeVert - incredibili buone notizie per i Nets : escluse fratture - ecco diagnosi e tempi di recupero : L’Infortunio occorso a LeVert durante Nets-Timberwolves sarebbe meno grave del previsto: il medico di Brooklyn parla di un possibile ritorno già a stagione in corso Durante la partita fra Nets e Timberwolves, il bruttissimo Infortunio occorso a Caris LeVert aveva fatto rabbrividire l’intero palazzetto. Tifosi, compagni e avversari sono rimasti sotto shock vedendo le condizioni della gamba del ragazzo, portato via in barella in ...

NBA – Infortunio shock per Caris LeVert - al giocatore dei Nets la gamba si spezza in due! [VIDEO] : Caris LeVert protagonista di un Infortunio shock, la guardia tiratrice dei Brooklyn Nets dopo un salto finisce a terra con la gamba spezzata in due Caris LeVert, guardia tiratrice dei Brooklyn Nets, durante l’incontro al Target Center di Minneapolis contro i Timberwolves è stato protagonista di un Infortunio raccapricciante. Il cestista statunitense, a seguito di una schiacciata, ricadendo sul parquet del palazzetto in cui stava ...

NBA – Wade fuori almeno una settimana : niente infortunio - ‘Flash’ vicino alla figlia appena nata : Dwyane Wade dovrà saltare le prossime 4 partite che gli Heat giocheranno in settimana: ‘Flash’ vuole stare vicino alla piccola figlia appena nata I Miami Heat dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, Dwyane Wade, per almeno una settimana. ‘Flash’ salterà le prossime 4 partite, ma non per infortunio: Wade ha spiegato di voler stare vicino alla figlia appena nata. Una scelta condivisibile, che il numero 3 dei Miami ...

NBA – Brutte notizie per i Rockets : Clint Capela si ferma per infortunio : Brutte notizie in casa Houston Rockets: Clint Capela si ferma per in fortunio, il centro della franchigia texana fuori per un problema al ginocchio Solo Brutte notizie in casa Rockets. Dopo un pessimo inizio di stagione, l’episodio della rissa Chris Paul-Rajon Rondo e le ultime notizie relative al possibile taglio di Carmelo Anthony, la franchigia texana dovrà fare i conti con l’assenza di Clint Capela. Il centro svizzero ha riscontrato un ...

NBA – Infortunio Steph Curry : problema alla gamba sinistra per il playmaker degli Warriors : Steph Curry costretto a lasciare il campo in anticipo durante la sfida tra Golden State e Milwaukee: il playmaker degli Warriors ko per un problema alla gamba sinistra Oltre il danno la beffa, è il caso di dirlo per i Golden State Warriors che nella notte non solo sono tati sconfitti dai Milwaukee Bucks, ma hanno anche perso Steph Curry per Infortunio. Il playmaker dei bi-campioni NBA in carica, autore di un inizio di stagione da urlo ...

NBA - allarme Golden State Warriors : infortunio muscolare per Steph Curry : Brutte notizie per i Golden State Warriors: Stephen Curry è uscito nel corso del terzo quarto della partita persa con i Milwaukee Bucks per quello che è stato definito come una lesione all'adduttore ...

NBA – Infortunio Russell Westbrook : la caviglia si gira e l’urlo fa rabbrividire i tifosi dei Thunder [VIDEO] : tifosi dei Thunder col fiato sospeso: nella partita della notte contro i Pelicans si fa infortuna Russell Westbrook Nonostante il successo sui Pelicans per 122-116, i Thunder hanno ben poco da sorridere. Nel match giocato alla Chesapeake Energy Arena la scorsa notte, si è infortunato Russell Westbrook. Il playmaker di OKC è atterrato sul piede di Anthony Davis procurandosi una brutta distorsione. Westbrook è crollato al suolo urlando dal ...

NBA – Infortunio Kawhi Leonard : ecco come sta la stella dei Raptors : Durante Suns-Raptors, Kawhi Leonard lascia il parquet in anticipo a causa di un Infortunio: ecco le condizioni della stella della franchigia canadese Attimi di apprensione per tutti i fan dei Toronto Raptors che, durante la sfida della notte vinta sui Suns, hanno visto uscire anzitempo Kawhi Leonard dal parquet. L’ex Spurs ha rimediato un Infortunio al piede, procurato probabilmente dopo un rimbalzo. Coach Nurse lo ha dunque ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...