NBA | Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109 | LeBron James torna e vince | i Cavs

NBA - LeBron James e la standing ovation di Cleveland per il suo ritorno : Per LeBron questa volta è stato un trionfo, in campo e soprattutto di pubblico. Negli ultimi otto anni sono cambiate un bel po' di cose a Cleveland, come dimostra l'accoglienza riservata al n°23 dei ...

NBA - LeBron James torna a Cleveland da ex : cosa succederà questa volta? : Il primo giro di trasferte a Est nella stagione dei nuovi Los Angeles Lakers targati LeBron James si conclude con una tappa molto particolare, certamente la più sentita per il n°23 giallo-viola. Dopo ...

NBA : JR Smith attacca i Cavaliers e Cleveland lo lascia a casa per il resto della stagione : Ogni tanto il giornalismo può ancora cambiare le cose, avere degli effetti concreti sul mondo che racconta. Un'intervista fatta bene può rivoluzionare il corso di una stagione o almeno la prosecuzione della carriera di un singolo giocatore. Come accaduto a JR Smith che nelle scorse ore ...

NBA - Cleveland Cavaliers sempre peggio - anche fuori dal campo - : il problema adesso è Sexton : ... un motivetto contro i giocatori "che non conoscono il loro ruolo, il mondo in cui si vince e cosa fare in campo". L'obiettivo principale delle pesanti critiche è proprio Sexton, parere diffuso all'...

NBA – Scelta la sede dell’All-Star Game 2022 : la notte delle stelle sarà a Cleveland : La NBA ha scelto Cleveland come città ospitante per l’All-Star Game 2022: la notte delle stelle passerà prima per Charlotte, Chicago e Indianapolis In NBA si guarda al futuro con largo anticipo. Già decisa la sede dell’All-Star Game 2022, resa nota dalla lega con ben 4 anni d’anticipo, in modo tale da dare abbastanza tempo alla città e alla franchigia di organizzare al meglio l’evento. La notte delle stelle del 2022 ...

NBA - l'All-Star Game torna a Cleveland 25 anni dopo la parata dei 50 migliori di sempre : Tutto il mondo potrà vedere una Cleveland moderna, al passo coi tempi, rispettosa della diversità e sempre al passo con l'innovazione". Una cerimonia a cui ha partecipato anche il sorridente sindaco ...

NBA - Cleveland Cavaliers : JR Smith chiede la cessione e rischia la multa : JR Smith è stato da sempre abituato a parlare chiaro, con tutti. E così, dopo essere stato messo ai margini per la seconda volta in questo tormentato inizio di stagione, ha chiesto di andare via da ...

Basket NBA : l’All Star Game 2022 si terrà alla Quicken Loans Arena di Cleveland : Se per allora JR Smith (improbabile) e Kevin Love (possibile) saranno ancora ai Cavaliers è tutto da vedere, ma Cleveland una certezza ce l’ha già: la Quicken Loans Arena sarà teatro dell’All Star Game 2022, il numero 71 della storia della lega. Si ripete, in certa misura, la scelta della National Basketball Association di celebrare un particolare anniversario nell’Ohio: Cleveland, infatti, era già stata sede del celebre All ...

Mercato NBA – Tiratore in saldo! I Cleveland Cavaliers mettono Kyle Korver sul mercato : Kyle Korver è finito sempre più in basso nelle gerarchie dei Cleveland Cavaliers: l’ex Hawks messo sul mercato dalla franchigia dell’Ohio Stagione di grandi cambiamenti per i Cleveland Cavaliers. L’addio di LeBron James ha fatto vacillare le certezze della franchigia dell’Ohio fin dalle fondamenta. In casa Cavs ci si interroga su quale sia il modo giusto per proseguire, dalla strategia per la stagione in corso, ...

NBA – Infortunio Kevin Love - nuovi guai in casa Cleveland Cavaliers : ecco i tempi di recupero : Kevin Love costretto a fermarsi per Infortunio: i Cleveland Cavaliers perdono la loro stella per un problema all’alluce sinistro Come se non bastassero le 6 sconfitte in altrettante gare di regular season e il conseguente esonero di coach Tyronn Lue, in casa Cleveland Cavaliers la situazione non fa altro che peggiorare. Ci sono anche gli infortuni a mettersi di mezzo. Secondo ESPN, Kevin Love, l’uomo franchigia dopo l’addio di LeBron ...

NBA - Kevin Love fuori per oltre un mese? A Cleveland non finiscono le cattive notizie : L'avvio di stagione dei Cleveland Cavs continua ad apparire un autentico incubo: sei partite, sei sconfitte, il licenziamento di coach Tyronn Lue, la promozione ad interim di Larry Drew, che però ...

NBA – Clamoroso! I Cleveland Cavaliers esonerano coach Tyronn Lue : I Cleveland Cavaliers esonerano Tyronn Lue: costa caro il pessimo inizio di stagione dell’era post LeBron La stagione dei Cleveland Cavaliers, la prima post LeBron James, sembrava poter iniziare con ottimismo. Il nucleo del roster della scorsa stagione è rimasto, Kevin Love ha accettato con personalità i galloni di uomo franchigia e l’aggiunta di Colin Sexton sembrava aver portato nuova linfa ai Cavs. Il pessimo inizio di stagione, nel ...

NBA - i Cleveland Cavaliers hanno licenziato coach Tyronn Lue : Dopo la partenza con sei sconfitte su sei, i Cleveland Cavaliers non hanno perso tempo e hanno deciso di cambiare subito. Come riportato da The Athletic e ESPN, nella mattina di domenica il General ...