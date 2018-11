Napoli | sprint per Todibo | ecco l' offerta per anticipare Juve e club stranieri

Napoli : Ancelotti - partenza sprint. Sta facendo meglio di Sarri : Mica facile fare paragoni, mica facile però soprattutto fare meglio di Sarri che nei suoi tre anni napoletani ha sempre fatto, di volta in volta, più punti fino a centrare il record di 91 nella ...

Sprint Fondazione Banco Napoli : Paliotto in corsa - Trombetti ci pensa : Lo Sprint finale è iniziato. Manca solo la presentazione ufficiale delle candidature. Ma c'è già una candidata che - almeno per ora - sembra destinata a partire con i favori del pronostico. Per la ...