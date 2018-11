Napoli | rifiuta di praticare un aborto terapeutico | medico obiettore licenziato

Napoli - ADL sul mercato : 'Cavani - come fai a rifiutare l'azzurro?' : Nel giro di interviste rilasciate ai quotidiani, Aurelio De Laurentiis , al Corriere dello Sport ha parlato anche di mercato, partendo da Cavani : 'E' stato bello rivederlo, abbracciarlo, portarlo nello spogliatoio: ha due figli a Napoli e non so come faccia a non farsi mancare Napoli? Ma ...

Napoli - il papà single che ha adottato la bambina Down rifiutata da 7 famiglie : "Voglio essere un esempio" : Luca Trapanese, che ha avverato il suo sogno di diventare genitore, racconta la sua storia nel libro "Nata per me"

Calciomercato - Perinetti : “Abbiamo rifiutato l’offerta del Napoli per Piatek” : “Piatek? Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente. Anche quella del Napoli? Sì non era il momento. Discorso si riaprirà a Giugno? Ci penseremo più avanti”. Lo ha detto Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a Radio Crc, parlando del suo attaccante. PIATEK RESTA AL GENOA “Napoli Psg? Io credo che più che della partita […] L'articolo Calciomercato, Perinetti: “Abbiamo rifiutato l’offerta del ...

Napoli - rifiutarono di uccidere il loro amico per conto del boss : in due assolti : Lo inseguirono tra i palazzi e lo finirono a colpi di pistola. Raffaele Stravato fu assassinato così, a Marianella, il 23 ottobre 2015. Per la sua morte è arrivata questa mattina la prima sentenza, ...

Napoli - rifiutati 70 milioni da Koulibaly da una big europea : La Gazzetta dello Sport spiega la situazione legata al centrale senegalese del Napoli : ' Koulibaly è seguito con insistenza dal Barcellona che già a maggio scorso aveva presentato un'offerta di 70 milioni di euro ...