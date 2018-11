Napoli | poliziotto muore dopo un incidente | ucciso forse dalla cintura di sicurezza

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade di, in particolare nel piccolo comune di Acerra, dove undi cinquantaquattro anni, Pasquale Crivelli, che svolgeva il ruolo di assistente capo coordinatore, addetto alla polizia scientifica, ha perso tragicamente la vita durante unstradale. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'è stato scaturito da un malore improvviso da parte dell'uomo che ha fatto sì che perdesse il controllo dell'automobile sulla quale era a bordo e finisse violentemente contro un muro. Un impatto violento, durante il quale però è entrata in gioco anche la sfortuna, perché l'uomo è statoprobabilmentedi, sempre allacciata, che gli ha reciso la carotide. Tragica fatalità nel territorio di5 giorni di agonia Secondo quanto si apprende dal ...