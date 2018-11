Napoli | licenziato medico obiettore che non ha prestato assistenza dopo un aborto

Napoli - non esegue aborto d’urgenza : medico licenziato dall’Asl per omissione di assistenza : Per non eseguire un aborto d’urgenza un medico si sarebbe dichiarato obiettore. L’intervento è stato compiuto da un suo collega e il ginecologo è stato licenziato dall’Asl per omissione di assistenza. È tutto avvenuto a luglio, come riporta La Repubblica, all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano (Napoli”. Vittima della vicenda, suo malgrado, una donna alla diciottesima settimana di gravidanza. La donna era arrivata in ...

Napoli - rifiuta di praticare un aborto terapeutico : medico obiettore licenziato : Un ginecologo di Giugliano in Campania , Napoli, è stato licenziato dalla Asl per omissione di assistenza . Il medico, come riportato da Repubblica , si è rifiutato di prestare soccorso a una donna ...

Napoli - gioca a calcio mentre è in malattia/ Licenziato poi riassunto grazie ad un regio decreto fascista : Napoli, gioca a calcio mentre è in malattia. Licenziato poi riassunto grazie ad un regio decreto fascista. Il tribunale partenopeo ha dato ragione al dipendente dell'Eav(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:12:00 GMT)