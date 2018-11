Napoli | Insigne in gol | Mertens approva sui social Il video

Addio seconda punta - Insigne è il sottopunta del Napoli : Le “nuove” due punte Il 4-4-2 elastico di Carlo Ancelotti ha portato a un cambiamento tattico sostanziale per il Napoli. La squadra azzurra è stata trasformata rispetto all’ultimo triennio, non tanto per i principi di base o il modo di giocare il pallone quanto per la diversa occupazione degli spazi di gioco. In fase difensiva, ci sono quattro elementi a garantire copertura; per quella offensiva, altri quattro occupano il campo in ampiezza ...

Napoli - i dati dei giocatori : Allan mostruoso - Insigne cecchino : Gli ingranaggi del sistema Dopo aver raccolto le statistiche dell’attacco e della difesa del Napoli, inteso come squadra, passiamo ora in rassegna alcuni numeri riferiti ai singoli calciatori. La sosta è il momento perfetto per fissare alcuni concetti, per individuare punti di forza e criticità nell’organico di una squadra di calcio. Per quanto riguarda i dati grezzi, i numeri più interessanti dell’organico di Ancelotti ...

Adani : «Ancelotti ha restituito libertà al Napoli e a Insigne» : L’intervista al Corriere dello Sport Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista a Giancarlo Dotto per il Corriere dello Sport. In cui ci fa sapere che ogni giorno beve sei-sette lattine di Coca Zero. Queste le sue dichiarazioni più significative, a cominciare dal Napoli di Ancelotti: «Il nuovo allenatore è stato bravo a riconoscere il buono che c’era, ma soprattutto a lasciare ai calciatori un po’ di libertà, cosa che non ...

Nazionale - Insigne accomuna Mancini e Ancelotti : “A Coverciano mi sembra di lavorare a Napoli” : Dal raduno di Coverciano, dove gli azzurri si sono radunati per preparare l’ultima partita del girone di Nations League contro il Portogallo, Lorenzo Insigne si è espresso sulle differenze prestazionali tra il calciatore ammirato al “San Paolo” e quello che invece indossa la maglia dell’Italia: “Ritrovarsi una volta al mese non aiuta ad esprimerci al massimo, ma posso assicurare che io cerco sempre di dare ...

Napoli - Insigne : "Ancelotti? L'ho incontrato troppo tardi... E Mancini è come lui" : "Ancelotti L'ho incontrato forse troppo tardi...". Lorenzo Insigne travolge d'amore professionale il tecnico del Napoli, "uno che sa sempre sorridere, la persona più umile al mondo, allenatore straordinario sia sul campo sia umanamente. E' impossibile litigare con lui, anche quando ti sostituisce o ti manda in panchina, ride, ndr,. E' un grande, e cercherò di assorbire ...

Insigne è il modello di Napoli (e dell’Italia) da esportazione : “Voi italiani siete come Insigne” Uno dei complimenti più dolci ed immeritati l’ho ricevuto qualche giorno da una persona straniera che aveva visto la gara d’andata tra Napoli e PSG: “Come si chiama quel giocatore? Insigne. L’ho visto e ho immediatamente pensato che siete voi italiani. Siete pochi e avete i campioni di fronte ma continuate screanzati a far girare quella palla sotto il loro naso ché prima o poi entra. Infatti poi entra”. Me lo ...

Napoli - Insigne record in Champions : meglio di Messi - è nella scia di CR7 : È un Lorenzo Insigne formato Champions League quello visto ieri sera al San Paolo dagli appassionati di mezza Europa. La luce del talento napoletano brilla forte anche in una serata non facile...