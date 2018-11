Napoli - de Magistris chiede lo stato di calamità : 'Maltempo - il governo dia più soldi' : 'Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi, alla città di ...

Napoli - continuano le frizioni tra De Magistris e De Laurentiis sul tema stadio : “Come va con De Laurentiis? Insomma. Ogni tanto dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un’altra parte, ma non si può che giocare a Napoli“. Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ieri a Un giorno da pecora su RadioRai, ha parlato del rapporto con il presidente del club partenopeo. Il botta e risposta tra i due va avanti da tempo e si è acuito dopo la minaccia, da parte di ADL, di portare il Napoli a ...

Napoli - De Magistris : "De Laurentiis taccagno - per lo stadio non ha cacciato un euro" : Ennesimo atto dello scontro tra Luigi De Magistris e Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. Il sindaco di Napoli, che già in mattinata aveva punto il presidente del club azzurro , nel ...

Napoli - nuove luci al San Paolo per la sfida col Chievo. E De Magistris punge De Laurentiis : Nuova illuminazione per il terreno di gioco e la pista di atletica del San Paolo in occasione di Napoli-Chievo. Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi Basile, che ha inserito il presidente ...

Emergenza maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Napoli - de Magistris riapre a M5S : 'Molto apprezzato sintonia sui rifiuti' : 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da ...

De Magistris : «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» : La firma con De Laurentiis è vicina, ma sulla convenzione per il San Paolo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris resta ancora cauto. Il primo cittadino del capoluogo campano, parlando a Radio CRC, è tornato sul discorso stadio. «Non ho incontrato De Laurentiis – le parole di De Magistris, riferendosi al match tra il […] L'articolo De Magistris: «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» è stato realizzato da ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...

'Siete depressi? Venite a Napoli' - la realtà parallela di de Magistris : 'Noi riteniamo , ..., che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della ...

De Magistris in conferenza a Roma : 'Se siete depressi venite a Napoli' : 'A Napoli ci sono tante ferite, sofferenze e problemi, ma anche una tale energia vitale e culturale che nel nostro Paese difficilmente si può riscontrare altrove. Siamo una delle prime città su ...

Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune : Nel Consiglio dei ministri a Napoli di lunedì 19 novembre, ma potrebbe slittare anche al giorno successivo, ci sono due ordini del giorno a cui, in queste ore, stanno lavorando i tecnici di palazzo ...

Napoli - de Magistris ottimista nonostante i flop : 'Il bilancio passerà' : 'La maggioranza è robusta e si farà trovare pronta per il bilancio a fine mese'. Prende tempo il sindaco Luigi de Magistris, più o meno tre settimane, e lancia nella sostanza l'ultima sfida ai suoi ...