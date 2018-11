Napoli | De Laurentiis sul Var | “Tutelare i club | Calciopoli non va dimenticata”

Napoli - De Laurentiis : “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. Ancelotti grande uomo” : Come sempre, è un fiume in piena il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha infatti rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. La promessa di De Laurentiis per gennaio —> leggila qui Il patron del Napoli ha voluto rispondere alle prime domande riguardanti un ipotetico trasferimento di […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Cavani non può rifiutare la cifra che gli offro. ...

Napoli - continuano le frizioni tra De Magistris e De Laurentiis sul tema stadio : “Come va con De Laurentiis? Insomma. Ogni tanto dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un’altra parte, ma non si può che giocare a Napoli“. Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ieri a Un giorno da pecora su RadioRai, ha parlato del rapporto con il presidente del club partenopeo. Il botta e risposta tra i due va avanti da tempo e si è acuito dopo la minaccia, da parte di ADL, di portare il Napoli a ...

Napoli - la crociata di De Laurentiis : 'Var e arbitri - così non va bene' : È la carica per lo scudetto, è un avviso ai naviganti: Aurelio De Laurentiis vuole il Napoli in cima a tutto e a tutti e quindi avverte il mondo che lo circonda: 'Con la Var bisogna essere lineari. Già per quello che è successo l'anno scorso avrei da ridire, molto da ridire. E magari avrei pure potuto chiedere un risarcimento milionario. ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ecco le condizioni di De Laurentiis : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Napoli - De Magistris : "De Laurentiis taccagno - per lo stadio non ha cacciato un euro" : Ennesimo atto dello scontro tra Luigi De Magistris e Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. Il sindaco di Napoli, che già in mattinata aveva punto il presidente del club azzurro , nel ...

