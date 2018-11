Napoli | Ancelotti | “Mai allenato Cavani… per ora Sospensione in caso di insulti”

Ancelotti racconta il suo Napoli : «E mi piacerebbe allenare Cavani» : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo...

Napoli - Ancelotti vuole allenare Cavani : “mi piacciono i giocatori bravi” : L’emittente napoletana RadioKissKiss ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti pronto e carico a rituffarsi nella Serie A e nel decisivo impegno di Champions League. Ecco dunque i pensieri ai quali Ancelotti dà voce. “Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo”. […] L'articolo Napoli, Ancelotti vuole allenare Cavani: “mi piacciono i ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis apre al colpaccio : “Se Ancelotti vorrà…” : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, confermando la possibilità di realizzare un colpaccio in estate: “Cavani? Come fa a non mancargli Napoli, qui ha due figli e c’è una parte del suo cuore. Se a fine campionato Ancelotti vorrà, e se qualcuno a Parigi lo fa vivere male, allora Napoli può essere il suo porto ...

Napoli - Mertens insegue il gol numero 100 ma Ancelotti spinge per l’acquisto di una punta : le ultime : Dries Mertens rappresenta senza dubbio il bomber del Napoli delle ultime stagioni, almeno di quelle successive alla partenza di Higuain in direzione Torino. Un bomber per certi versi inaspettato alla luce del suo ruolo originario: il belga, infatti, nasce ala e solo in seguito all’incontro con Sarri e all’emergenza punte del Napoli (Milik infortunato e Gabbiadini poco convincente) fu spostato al centro con i risultati che sono ...

L’agente di Fabian Ruiz : «Napoli piazza ideale - siamo qui per Ancelotti» : Le parole di Miguel Alfaro Miguel Alfaro, procuratore di Fabian Ruiz, è intervenuto ad un evento WyScout a Milano, e ha parlato del centrocampista del Napoli. Queste le dichiarazioni più significative, raccolte da Tuttomercatoweb: «L’impatto con la Serie A è sempre difficile, lui è stato gestito alla grande da Ancelotti. Il mister ha voluto tanto Fabian, il calciatore ha scelto Napoli per lui, ora è inserito negli schemi ed è stato ...

Napoli - l'ex Benitez : 'Ancelotti gestisce bene la rosa. Koulibaly il più forte' : Koulibaly è il più forte al mondo? 'Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti'. Eliminare ...

Benitez : «Il turn over di Ancelotti rende il Napoli più forte» : Rafa Benitez intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli «Koulibaly è cresciuto, farà bene con Ancelotti dopo aver fatto bene sia con me sia con Sarri. IL primo anno non conosceva il calcio italiano né gli attaccanti, anno dopo anno ha fatto meglio» «La Champions? Ricordo che noi abbiamo fatto 12 punti e non ci siamo qualificati, adesso il Napoli con 6 punti è al primo posto nel girone. La partita col Liverpool è la chiave, è un girone difficilissimo, ...

Napoli : l'oro in panchina con Ancelotti - chi entra è protagonista : Arkadiusz Milik, 24 anni. Getty È ormai cosa nota che il Napoli di Carlo Ancelotti abbia svestito i panni del 'Sarrismo' per trasformarsi in qualcosa di nuovo. Soprattutto nel modulo che, partita dopo ...

Ancelotti : «Scudetto al Napoli è un sogno - le possibilità ci sono» : L’intervista a Dazn Seconda parte dell’intervista rilasciata da Carlo Ancelotti a Dazn. Qui la prima parte della chiacchierata con Diletta Leotta. Il secondo montaggio si apre con una domanda sull’eventuale scudetto per il Napoli: «È un sogno, per fortuna. Deve essere un sogno, non un’utopia. Sarebbe un disastro. Possiamo vincerlo solo attraverso una grande impresa, dobbiamo stare sul pezzo. Le possibilità ci sono». La ...

Adani : «Ancelotti ha restituito libertà al Napoli e a Insigne» : L’intervista al Corriere dello Sport Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista a Giancarlo Dotto per il Corriere dello Sport. In cui ci fa sapere che ogni giorno beve sei-sette lattine di Coca Zero. Queste le sue dichiarazioni più significative, a cominciare dal Napoli di Ancelotti: «Il nuovo allenatore è stato bravo a riconoscere il buono che c’era, ma soprattutto a lasciare ai calciatori un po’ di libertà, cosa che non ...

Napoli : Ancelotti - partenza sprint. Sta facendo meglio di Sarri : Mica facile fare paragoni, mica facile però soprattutto fare meglio di Sarri che nei suoi tre anni napoletani ha sempre fatto, di volta in volta, più punti fino a centrare il record di 91 nella ...