Naomi Like The Rain testo | audio e video inedito X Factor 2018

cubemagazine

: ? - FuckYeahXFactor : ? - an12frnc : RT @IlContiAndrea: Inediti #XF12 Luna - Los Angeles Sherol Dos Santos - Non ti avevo ma ti ho perso Martina Attili - Cherofobia Naomi - Lik… - dani_lettrice : RT @IlContiAndrea: Inediti #XF12 Luna - Los Angeles Sherol Dos Santos - Non ti avevo ma ti ho perso Martina Attili - Cherofobia Naomi - Lik… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)Theè il titolo del branodi, talento in gara ad Xper la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre. SCOPRI TUTTO SU #XF12Theè il branoa XPuntata dopo puntataha dimostrato di avere una potenza ed estensione vocale davvero inconfondibili. Anche con il suointitolatoThe, il talento Over metterà in mostra la sua voce. La canzone non è stata scritta da, che però la sente molto sua. Il brano è una sorta di mix tra sonorità classiche e moderne, che era nato in origine in italiano, per poi essere tradotto in inglese. SCOPRIDEGLI ALTRI INEDITITheIN ARRIVO. Aggiorneremo ildel brano ...