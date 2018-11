Nainggolan | porta chiusa al Belgio | ' Non torno nemmeno se cambia il ct'

ilmessaggero

: #Nainggolan chiude la porta al #Belgio: 'Non tornerò'. E ne ha ancora per il Ct #Martinez ????? - GoalItalia : #Nainggolan chiude la porta al #Belgio: 'Non tornerò'. E ne ha ancora per il Ct #Martinez ????? - JantasOO : @Luca_Twi_1305 @HakimTDream @cesololinter_ @methoOd_ No, hanno anche un cc veramente forte come Brozovic e una punt… - marco9894 : @AlePasquinucci @Rafinha @Inter La porta si è chiusa abbiamo scelto Nainggolan...va accettato -

(Di giovedì 22 novembre 2018) 'In nazionale non. Avevo detto che se non fossi andato al Mondiale avrei smesso e sono un uomo di parola. Sesse il ct e mi chiedesse di tornare direi comunque no'. Il centrocampista dell'...