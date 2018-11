MotoGp test Valencia | Dovizioso | «Giornate positive | voglio la conferma a Jerez»

MotoGp - Test Jerez 2018 : date - programma - orari e tv. Ultime prove in vista del 2019 : Dopo i Test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato. E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, ...

MotoGp – Valentino Rossi vola subito dai suoi amici : il Dottore al concerto di Cesare Cremonini dopo i test di Valencia [GALLERY] : Nemmeno il tempo di disfare i bagagli che Valentino Rossi è subito andato a fare visita al suo amico Cesare Cremonini nella seconda tappa di Rimii del suo Tour E’ terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, lasciandosi alle spalle un ottimo Dovizioso, per il secondo anno consecutivo vicecampione del mondo ed un fantastico Valentino Rossi che ...

MotoGp Valencia - Dovizioso : «Bene i test - conferme a Jerez» : Valencia - test di Valencia positivi per Andrea Dovizioso e per la Ducati: il pilota ha chiuso al secondo posto, dietro la Yamaha di Maverick Vinales. La seconda giornata ' è andata meglio perché ...

MotoGp Valencia - Marquez : «Molte informazioni nei test - bilnacio positivo» : Valencia - test positivi per Marc Marquez a Valencia, ieri nella seconda e ultima giornata ha chiuso con il terzo miglior tempo, 1:30.911, alle spalle di Vinales e Dovizioso. ' E' stata una buona ...

MotoGp test Valencia - Rossi : «Siamo andati meglio - gli altri di più» : Valencia - Valentino Rossi chiude con il nono tempo la seconda e conclusiva giornata di test a Valencia: ieri il pilota Yamaha ha girato in 1:31.371, a sei decimi dal compagno di squadra, Maverick ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGp 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGp - test Valencia : il bilancio di Guido Meda : I big Vinales con la Yamaha ha il miglior tempo dei test, ma il suo entusiasmo del primo giorno per il nuovo motore, un po' come al solito, si attenua alla fine del secondo. Rossi , che nella ...

MotoGp – Test Valencia - Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa : lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! : Jorge Lorenzo, nonostante il silenzio stampa obbligato fino al 2019, si lascia sfuggire un piccolo commento al termine della seconda giornata di Test a Valencia Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino ...

MotoGp – Test Valencia - Marquez prova il nuovo motore e dà un’occhiata a Jorge Lorenzo : “per lui non è facile come per gli altri” : Marc Marquez commenta la sua seconda giornata di Test a Valencia: il pilota spagnolo terzo nella classifica dei tempi di oggi Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. AFP/LaPresse Marc Marquez, ...

MotoGp test Valencia Rossi : "Il nuovo motore non fa grande differenza" : La Yamaha chiude i Test di Valencia con il miglior tempo di Maverick Viñales e il 9° di Valentino Rossi, prestazioni che però non hanno sciolto le riserve sulla specifica di motore da scegliere per la ...

MotoGp - Valencia Test Day 2 : Marquez - 'Abbiamo provato molte cose' : MotoGP Test Valencia Repsol Honda Day 2 Il Campione del Mondo in carica, Marc Marquez , ha chiuso la due giorni di Test IRTA sul tracciato di Valencia con il terzo tempo. Il pilota della Honda nel corso del day 2 ha portato avanti il lavoro di comparativa ...

MotoGp – Test Valencia - Petrucci soddisfatto : “siamo costantemente veloci - mi è mancato solo il giro secco” : Il pilota ternano ha commentato il secondo giorno di Test, esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro svolto Si sono conclusi i due giorni di Test ufficiali MotoGp sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste, che hanno dato il via alla stagione 2019 del campionato. AFP/LaPresse Anche oggi i piloti sono scesi in pista solo in tarda mattinata, quando la pista si è completamente asciugata dopo la pioggia scesa anche la scorsa notte su ...

MotoGp - test Valencia. Yamaha - Vinales : 'Dopo Jerez decideremo il motore da utilizzare nel 2019' : Pilota più veloce dei due giorni di test di Valencia in vista del Mondiale 2019, Maverick Vinales smorza gli entusiasmi al termine dell'ultima prova: "Il motore è ancora troppo aggressivo, dobbiamo ...

MotoGp – Test Valencia - Valentino Rossi preoccupato : “sembra di avere gli stessi problemi dell’anno scorso” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la seconda giornata di Test, svelando come abbia avvertito gli stessi problemi dell’anno scorso Se la giornata di ieri aveva lasciato buone sensazioni a Valentino Rossi, quella odierna ha fatto sorgere nuovi dubbi al pesarese, tornato ad avvertire gli atavici problemi della Yamaha. AFP/LaPresse Il problema dell’usura delle gomme non è scomparso, anche se i due motori provati lasciano un ...