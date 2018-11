: #manovra, Moscovici: passo di oggi è l'inevitabile conseguenza della decisione del governo italiano di non modific… - TgLa7 : #manovra, Moscovici: passo di oggi è l'inevitabile conseguenza della decisione del governo italiano di non modific… - RaiNews : #manovra, #Moscovici: 'Salvini non è un eroe, i conti non tornano. Lo spread? Sale quando il governo italiano parla… - Corriere : Moscovici: «Lo spread sale se il governo italiano parla» L’Ue boccia la manovra -

"Contrariamente a quanto pretende qualcuno, unacosì non può essere positiva per il popolo". Ma rischia di "oberare l'avvenire". Lo dice il commissario europeo agli Affari economici, Pierre, parlando della bocciatura dellaitaliana in una intervista a Les Echos. Nnonostante la bocciatura la Ue "continuerà a "tendere la mano" all'Italia. "Il debito elevato - aggiunge-non è una fatalità". Una "politica così non èné". Gli italiani "rischiano di farsi cullare da illusioni"(Di giovedì 22 novembre 2018)