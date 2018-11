Moscovici | non sono Babbo NataleSalvini | no passi indietro

Moscovici replica a Salvini : “Non sono Babbo Natale - per trattare serve rispetto e dignità” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha replicato alle invettive di Matteo Salvini: "Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e finanziari e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità".Continua a leggere

Moscovici risponde a Salvini : "Non sono Babbo natale" : "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati. Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un'ironia che stride". Così Pierre Moscovici, intervistato dal Corriere della Sera, risponde ...

Manovra - Moscovici : 'Non sono Babbo Natale - chiedo rispetto' : E se tutti analizzeranno senza pregiudizi le condizioni dell'economia italiana, del sistema bancario del nostro Paese, di una Manovra che porta lavoro e crescita, lo spread non può che scendere e io ...

Moscovici attacca Salvini : "Voglio rispetto - non sono Babbo Natale" : "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati, che sono approvati da tutti". Pierre Moscovici è un fiume in piena. All'indomani della bocciatura della manovra economica da parte della Commissione europea, replica duramente a Matteo Salvini che, tra tutti i componenti del governo italiano, è stato ilministro che più ha preso di petto la mossa di Bruxelles. "Ora aspetto una lettera di Babbo Natale", ...

Commissario Ue Moscovici a Salvini non sono Babbo Natale - dialogo : Roma, 22 nov., askanews, - 'Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il Commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con ...

Moscovici : manovra non fa bene al popolo : Continuiamo a pensare che il progetto di bilancio presenta rischi per l'economia italiana, per le aziende, per i risparmiatori e i contribuenti, semplicemente perché rischia di accrescere il debito".

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

Moscovici torna all'attacco : "Salvini non è un eroe" : Da Bruxelles è arrivata ufficialmente la bocciatura alla manovra italiana, ma il governo giallo verde sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada.E in un clima di letterine, di spread piuttosto alto e di Borse in subbuglio, i vertici dell'Ue non hanno nessuna intenzione di smetterla con gli attacchi all'Italia. Anzi: rincarano la dose. Soprattutto Pierre Moscovici che in un dibattito di Friends of Europe è tornato alla carica del ...

Moscovici (UE) affonda Salvini : “Non è un eroe - quando parla lo spread sale in Italia” : Moscovici non si placa e continua a martellare contro il governo italiano. Questa volta la sua dedica è tutta per Matteo Salvini “Salvini non è un eroe, non è eroico per niente” nel suo atteggiamento contro l’Ue e le sue regole sui conti pubblici, dove tra l’altro “non c’è nessuna istituzione né pubblica né privata che preveda” la crescita e il deficit contenuti nella manovra italiana, e questo ...

Moscovici : “Gli italiani non possono fare quello che vogliono” e liquida Conte : Moscovici mette sotto (con le parole) l’Italia, gli italiani e il premier Conte Ancora Pierre Moscovici, ancora un attacco all’Italia: lo scontro tra Roma e Bruxelles continua, colpo dopo colpo. Il tutto sempre sulla manovra economica licenziata dal governo e bocciata dalla Commissione Ue. “Gli italiani non possono fare quello che vogliono“, ha affermato il commissario scatenando la reazione piccata del premier, Giuseppe ...

Manovra - Moscovici : non si può fare un compromesso 'metà e metà' : Roma, 8 nov., askanews, - Con l'Italia sulla Manovra 'spero che ci sarà un avvicinamento, spero che troveremo una soluzione comune, se questo è quello che chiamate compromesso mi va bene, ma se ...

