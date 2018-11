Mondiali di scacchi | patta anche la 10ª partita dopo diversi colpi di scena

Mondiali scacchi – Nella nona sfida l’ennesimo pari : Mondiale, pari anche la nona. La sfida non si vuole smuovere dalla parità Patta anche la nona partita del mondiale di Scacchi a Londra. Oggi Carlsen ha attaccato e costretto Caruana alla difesa, ma lo sfidante ha tenuto e alla fine si è salvato entrando in un classico finale pari di Alfieri di colore contrario. Il pareggio dopo 56 mosse e poco più di 4 ore di gioco. Perdura dunque il punteggio di parità e l’equilibrio. Domani decimo e ...

Mondiali scacchi Londra – Ancora una parità nell’8° match : stallo ‘infinito’ fra Carlsen e Caruana : Fabiano Caruana spreca un’importante vantaggio su Carlsen e anche l’ottava sfida della finale del Mondiale di Scacchi finisce in parità Sciupa una grande occasione Fabiano Caruana nell’ottava partita del mondiale di Scacchi in corso a Londra: purtroppo il giocatore italo-statunitense – dopo che per giocare la brillante 23a mossa aveva pensato 33 minuti – alla 24a mossa ha commesso un errore quasi incomprensibile, giocando ...

Mondiali scacchi Londra – Ancora parità fra Carlsen e Caruana : anche la 7ª sfida si conclude in pareggio : anche la settima partita del Mondiale tra Carlsen e Carua a si è conclusa in parità. Partita con poca storia, partita che poteva finire molto prima. L’ottavo incontro domani, lunedì Carlsen ha aperto con il Pedone di Donna, come nel secondo incontro. La partita proseguiva poi uguale alla seconda, fino alla decima mossa quando Carlsen cambiava variante: sull’uscita di Donna di Caruana muoveva il Cavallo invece della Torre. Caruana lo ...

LIVE Scacchi - Caruana-Carlsen in DIRETTA : Mondiali 2018 - gara-4 in tempo reale. Arriva un’altra patta : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valevole per il titolo mondiale di Scacchi che oppone Magnus Carlsen a Fabiano Caruana. Nelle prime tre partite il norvegese e l’italoamericano non sono riusciti a prevalere l’uno sull’altro, perciò il punteggio è di 1,5-1,5 con tre patte. Da quando il format della sfida iridata è quello delle 12 partite a cadenza regolare (con spareggi a tempo veloce ...

Scacchi – Pari anche la terza partita dei Mondiali di Londra : Caruana passivo - ma Carlsen non passa : Apertura ‘Siciliana’, alla fine Caruana cede un pezzo per entrare in un finale Pari teorico alla terza partita dei Mondiali di Londra Termina in Parità dopo poco più di 4 ore di gioco e 48 mosse la terza partita del mondiale di Scacchi in corso a Londra. Una partita che ha offerto poche emozioni, ma che ha visto un Caruana piuttosto passivo. Pur avendo infatti il ‘vantaggio del tratto’ Fabiano ha lentamente ceduto l’iniziativa ...

Mondiali scacchi 2018 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano Carlsen e Caruana? Cifre milionarie : A Londra si stanno disputando i Mondiali di scacchi 2018, il duello tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è soltanto alle battute iniziali e dopo le prime due partite la situazione è di totale parità (1 a 1, due patte). L’appassionante confronto tra il fenomeno norvegese e il fuoriclasse italoamericano sta catturando l’attenzione non solo dei grandi esperti di questo sport e affascina anche amatori e novizi della scacchiera. La sfida ...