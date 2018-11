Moavero | per stabilizzare Libia fondamentale dialogo con Russia

Moavero - l'Europa ha perso slancio : ANSA, - BOLOGNA, 30 OTT - "l'Europa di oggi, se la guardiamo dal punto di vista della cronaca e non della storia, proprio nella sua capacità di operare per la pace sta perdendo colpi", "dobbiamo essere franchi: l'Europa di oggi ha bisogno di nuovi slanci, non ha lo slancio di un tempo. ...

Libia - quella Conferenza s'ha da fare. E Moavero va a Mosca per il sostegno russo : Punto primo: la Conferenza di Palermo sulla Libia si terrà. Nei giorni fissati – il 12 e 13 novembre - e con il programma annunciato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nella sua recente audizione al Senato. Punto secondo: è una forzatura caricare, anche mediaticamente, questa Conferenza come la "soluzione" al caos libico. Chi la carica di questa valenza o è fuori linea, per eccesso di ottimismo, o è ...

Mattarella - retroscena-Dagospia : le dimissioni anche di Moavero Milanesi - quando il governo stava per cadere : Bisogna tornare alla convulsa serata in cui è stata varata la manovra in CdM , quando le dimissioni di Giovanni Tria erano davvero a un passo e sarebbero state scongiurate dalla moral suasion di ...

Strage di Marzabotto - Moavero Milanesi e Heiko Maas insieme per il 74° anniversario : Alla commemorazione del 74esimo anniversario degli eccidi nazisti di Monte Sole del 1944, conosciuti anche come la Strage di Marzabotto, dal comune in provincia di Bologna in cui fu ucciso il maggior numero di persone, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Germania, Heiko Maas, in quella che è una prima volta storica.Non era mai accaduto, ...

Marzabotto - ministro tedesco : “Grande vergogna”/ Ultime notizie - Moavero : “xenofobia pericolosa” : Strage Marzabotto, ministro tedesco Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 19:25:00 GMT)

Moavero - xenofobia pericolosa : ANSA, - MARZABOTTO , BOLOGNA, , 30 SET - Quelli delle guerre, della prima parte del Novecento ma anche del conflitto nei Balcani negli Anni Novanta "sono dei fantasmi che possono risvegliarsi, non ...

Marzabotto - Maas : "Non dimentichiamo". Moavero : "Noi insieme per Ue" - : I due ministri degli Esteri si sono riuniti alla commemorazione dell'eccidio nazifascista, sottolineando l'importanza della memoria e dell'amicizia in un quadro di pace tra i Paesi europei

Moavero - Italia e Germania insieme per Ue : ANSA, - MARZABOTTO , BOLOGNA, , 30 SET - "Essere qui insieme vuol dire, Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell'Unione Europea". Lo ha detto, il ministro degli ...

Ucraina/ Ministro Moavero : Italia è per stabilità : Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha incontrato il suo omologo ucraino, Pavlo Klimkin, a margine dell' Assemblea generale dell'ONU. Moavero ha sottolineando in un tweet "l'interesse Italiano nella ricerca di una soluzione stabile e duratura della crisi Ucraina, tra le priorità della presidenza Italiana OSCE". L'Italia è per la pace e la stabilità, ha detto il Ministro. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l' Italia assumerà la ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...

Moavero da NY - pronto a difendere in Europa una manovra per favorire la crescita in Italia : Come riferito da Moavero, "l'idea è fare una manovra per favorire la crescita del Paese" perché "il grande problema del nostro paese dal punto di vista dell'economia è la crescita e la crescita è ...

Moavero “Sta tornando in Italia la ragazza portata in Pakistan”/ Ultime notizie - lieto fine per Menoona Safdar : Moavero “Sta tornando in Italia la ragazza portata in Pakistan”. Ultime notizie, lieto fine per Menoona Safdar, la 23enne che suo padre non voleva rientrasse nel nostro paese(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:58:00 GMT)

Doppio passaporto per l’Alto Adige - il ministro Moavero Milanesi per protesta cancella il viaggio in Austria : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà al vertice bilaterale con l'omologa Austriaca per protesta contro "le ricorrenti affermazioni circa lo studio di un disegno di legge ad hoc del governo Austriaco per conferire la cittadinanza dell'Austria e il relativo passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina".Continua a leggere