Mitsubishi Eclipse Cross | il crossover con gli occhi a mandorla arruolato nei Carabinieri

Mitsubishi Eclipse Cross eletta RJC Car of the Year 2019 [FOTO] : È la prima volta dal 2007 che un modello Mitsubishi viene premiato come “RJC Car of the Year 2019” Mitsubishi Motors Corporation ha annunciato oggi che il SUV Crossover Eclipse Cross è stato indicato come “RJC Car of the Year 2019” dall’Automotive Researchers and Journalists’ Conference of Japan (RJC), dopo la valutazione finale del 13 novembre. Rispetto alla scelta di Eclipse Cross, il comitato di selezione RJC ha ...