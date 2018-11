Milano Teatro Nuovo In scena la compagnia Kiev Grand Classic Ballet Star

Mambo Italiano : dal 16 al 25 novembre al Teatro San Babila di Milano : È arrivato al Teatro San Babila di Milano l'atteso musical "Mambo Italiano", uno spettacolo in stile napoletano, dialetto nel quale si esprime la simpatica protagonista, Giulia Silvestri, nella parte di Sofia. Uno show basato su musiche, canti e balli, attraverso i quali i vari artisti si alterneranno ed esibiranno anche tra gli spettatori. Piuttosto ricca la colonna sonora, basata su grandi brani italiani, interpretati dal vivo dai ...

Scaletta e video del concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in attesa del tour nei teatri : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano apre la seconda edizione della Music Week, quella per la quale è già stato annunciato un programma ricco di eventi e una chiusura dedicata al primo anno di Billboard Italia. Un concerto intenso nel quale Elisa ha fatto emergere la sua pasta artistica, quello al Teatro Dal Verme, nel quale non sono mancati i brani che ha voluto inserire nell'ultimo album Diari aperti e nel quale ha duettato ...

Milano. Al Teatro Dal Verme il Concerto di Santa Cecilia : Anche quest’anno il Teatro Dal Verme apre le sue porte, ospitando venerdì 23 novembre, alle ore 21 il tradizionale Concerto

Dido in Italia : al Teatro degli Arcimboldi di Milano la tappa italiana del Tour Mondiale : L’8 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, Dido in concerto. Il grande ritorno con il disco “Still on my mind” , in uscita l’8 marzo 2019 Dido annuncia il ritorno nella musica con un nuovo disco e un nuovo Tour, che farà tappa in Italia il prossimo 8 maggio 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it ...

Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano : tutti i dettagli : Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano. Ad annunciarlo è il frontman dei Modà, che sarà presente in occasione della manifestazione Bookcity che si terrà dal 16 al 18 novembre. Il romanzo di debutto dell'artista dei Modà è ancora in classifica alla terza settimana dalla pubblicazione e si appresta ora a essere presentato al Teatro Franco Parenti di Milano in un incontro a ingresso libero ma fino a ...

A Milano - 'Harry Potter' arriva a teatro con la grande orchestra dal vivo - : ... oltre mezzo milione di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre seicento spettacoli in più di 38 paesi del Mondo. L' orchestra Italiana del Cinema ...

Milano. Le mille e una laurea di Filippo Caccamo al Teatro Nazionale : Il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia, la potenza del web, la forza dei propri sogni. Debutterà

Milano. Spazio Teatro 89 : domenica 11 novembre nel segno di Domenico Scarlatti : Un viaggio musicale che con fantasioso ardimento avvicina il ‘700 ispano-partenopeo di Domenico Scarlatti alla creatività di due dei maggiori

Ermal Meta sold out a Milano in 24 ore - biglietti in prevendita per i concerti a teatro con GnuQuartet : Il concerto di Ermal Meta a Milano in programma a febbraio 2019 è sold out. In 24 ore, i biglietti per il primo dei concerti che Ermal Meta terrà in teatro con GnuQuartet il prossimo anno ha fatto registrare il tutto esaurito. La prevendita per l'intero tour è attiva sul circuito TicketOne, online, via call center, nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia e presso le biglietterie dei teatri che accoglieranno il nuovo progetto ...

Milano. La casa nel cassetto domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89 : È riservato ai baby-spettatori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il quarto appuntamento della rassegna “Teatro

Milano. Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un teatro : “Installazioni, una mostra fotografica, teatro, musica, ballo, video-reportage. Questo e altro ancora è ‘Mondo Trecca’ , una giornata di eventi

Milano. Jama Trio live domani allo Spazio Teatro 89 : Secondo appuntamento della rassegna “It’s Only Folk Rock” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano. domani, venerdì 12 ottobre (ore

Milano - nasce il Teatro bello : l’associazione che unisce lo spettacolo all’impegno sociale : Un Teatro che non è solo spettacolo, ma un’occasione per promuovere l’impegno sociale. L’associazione Teatro bello nasce a Milano per rappresentare il “fermento drammaturgico” assente dai cartelloni tradizionali e nel frattempo dare voce alle tante onlus, “anche poco conosciute, che fanno un egregio lavoro nel campo della solidarietà“. “Il Teatro bello – spiegano gli organizzatori – ...

