Milano | l' Istituto Comprensivo statale di piazza Sicilia intitolato a Umberto Eco

ScuolaZoo - candidati rappresentanti di Istituto : primo weekend di formazione a Milano : Di seguito il comunicato stampa ScuolaZoo giunto alla nostra Redazione con preghiera di pubblicazione. #STUDYHARDPARTYHARD, #NONSINASCErappresentanti, #SOFTSKILLSPERILFUTURO ScuolaZoo, ecco il primo weekend di formazione a Milano per i candidati rappresentanti di Istituto Milano, 12 ottobre 2018 – Si terrà domani l’VIII° weekend R.I.S., acronimo che sta per rappresentanti di Istituto ScuolaZoo: il progetto firmato ScuolaZoo per migliorare la ...