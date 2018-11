Milan | Strinic | ' Tre mesi difficili Ho temuto di dover smettere'

Milan - Strinic : 'Ho avuto paura di smettere per il problema al cuore. Ora punto a tornare il 22 dicembre' : Ho fatto controlli ogni mese e mi hanno detto che era tutto ok e avrei potuto riprendere ad allenarmi" ha raccontato il giocatore del Milan nell'intervista rilasciata a Sky Sport. Progetti per il ...

Milan - Strinic annuncia : “ero impaziente - adesso sono pronto a tornare” : Milan, Ivan Strinic non ha mai pensato al ritiro in questi difficili mesi nei quali è stato lontano dal terreno di gioco “Ero impaziente e nervoso, ma finalmente posso lasciarmi alle spalle questa parentesi: da lunedì ricomincerò ad allenarmi normalmente, con l’obiettivo di ritrovare la forma e di tornare in campo il più presto possibile“. Ad annunciare il ritorno in campo è il terzino croato del Milan, Ivan Strinic, al ...

