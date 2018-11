Milan in difesa | idea Godin a zero

Milan : l'ultima idea è De Paul - in difesa Rodrigo Caio oppure Christensen : Il sì di Ibrahimovic , condizionato solo da eventuali sanzioni per il fair play finanziario, è una parziale certezza che il Milan ha già messo in archivio, pronto a tirarla fuori appena dall'Uefa ...

Milan - Ibrahimovic e non solo. In difesa Christensen o Rodrigo Caio : Ogni giorno potrebbe essere quello buono per un altro passo avanti. Magari non sarebbe il nome da mettere in cima alla lista delle priorità in questo momento, ma di certo è quello che accende ...

Calciomercato Milan - Laxalt potrebbe partire : per la difesa occhi puntati sugli svincolati : Il Milan non sta attraversando un bel periodo, soprattutto per quanto concerne gli infortuni, vista l'impietosa ecatombe che ha colpito i giocatori rossoneri. Ecco perché, secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", il club Milanese starebbe sondando il mercato dei giocatori svincolati per cercare di rinforzare la rosa, in attesa del rientro degli infortunati. Sul fronte cessioni, invece, Diego Laxalt, approdato a Milanello la scorsa estate, ...

Milan in emergenza - Gattuso pensa alla difesa a tre : la società a caccia di rinforzi : Il Milan non sta attraversando un bel periodo per quanto riguarda la condizione fisica dei propri giocatori, con una serie di infortuni che negli ultimi tempi si sono abbattuti su diversi elementi della rosa. I problemi per Gattuso arrivano soprattutto dal reparto difensivo dove, dopo gli stop forzati per Conti (che potrebbe rientrare contro la Lazio), Caldara, Musacchio e Alessio Romagnoli, l'unico centrale attualmente a disposizione è il ...

Milan senza difesa : Leonardo dà un’occhiata alla “lista svincolati” : Milan alle prese con i tanti infortuni che hanno colpito la linea difensiva, solo un centrale a disposizione di Gattuso per le prossime gare Il Milan deve fare i conti con una serie di infortuni innumerevole, che ha colpito sopratutto la difesa. I centrali Romagnoli, Caldara e Musacchio sono out, con il solo Zapata arruolabile. Alcuni di questi infortuni prevedono uno stop di lunga durata e dunque potrebbe essere il caso di tornare sul ...

Milan - conferme sulla difesa a 3 : Diluvia sul bagnato in casa Milan. L'infortunio al polpaccio sinistro costringerà Romagnoli a stare fuori almeno per un mese. La Gazzetta dello sport conferma quanto anticipato ieri da calciomercato.com: Gattuso, contro la Lazio, potrebbe schierare una inedita difesa a tre con Abate, Zapata e Rodriguez.

Milan - emergenza difesa : arretra Kessiè? Tutti i centrocampisti diventati difensori : difesa decimata, per Gattuso. L'ultimo infortunio, quello di Romagnoli, potrebbe indurre l'allenatore rossonero a sperimentare, magari arretrando un centrocampista. Una soluzione che, in passato, ha ...

INFORTUNIO ROMAGNOLI - ALMENO 4 SETTIMANE DI STOP/ Emergenza Milan in difesa - ko più grave del previsto - IlSussidiario.net : INFORTUNIO ROMAGNOLI: ALMENO 4 SETTIMANE di STOP. Ko più serio del previsto per il capitano del Milan: rossoneri in piena Emergenza.

Milan - Romagnoli ko - Kessié in difesa? È emergenza - regge solo Zapata : Alessio Romagnoli, uno dei pochi superstiti, si è aggiunto alla lista ieri pomeriggio: anche lui in coda in infermeria. Il gruppo degli indisponibili si fa sempre più numeroso, a dispetto di chi ...

Milan - difesa da incubo : ha preso gol in tutte le partite di campionato : In Europa solo Fulham e Huesca han fatto così male. Se si guarda anche la scorsa stagione, rossoneri violati in Italia da 16 turni di fila

Milan-Genoa - la difesa rossonera è imbarazzante : i rossoblu ne approfittano e pareggiano i conti [VIDEO] : Bakayoko sbaglia l’appoggio, Rodriguez non controlla e Romagnoli devia in porta il tiro-cross di Kouamé: il Genoa pareggia i conti a San Siro-- Un Milan imbarazzante subisce il pareggio del Genoa, i rossoblu sfruttano una frittata della difesa di casa e rimettono la situazione in equilibrio, grazie ad un autogol di Romagnoli. La responsabilità principale però è di Bakayoko, che perde una palla sanguinosa a centro area che permette a ...

Biglia ko - difesa a tre Milan col Genoa : ANSA, - MilanO, 31 OTT - Nel recupero contro il Genoa Gattuso lancia il Milan con la difesa a tre, con Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, e un centrocampo inedito, per via del forfait di Biglia, che ...

Milan - ipotesi Rodrigo Caio per la difesa : Riflessioni in casa rossonera dopo l'infortunio di Caldara: il brasiliano ha tecnica notevole ed è pronto per l'Europa