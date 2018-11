Milan | Galliani | Ibrahimovic farebbe crescere il valore della Serie A

Zlatan Ibrahimovic si racconta : “Galliani mi ha tradito - il Milan mi ha scaricato” : Zlatan Ibrahimovic si racconta, spiega i motivi che lo hanno visto lasciare il Milan è tuona: “Galliani mi ha tradito” Ibrahimovic non avrebbe mai voluto lasciare il Milan nell’estate del 2012 ma l’allora amministratore delegato Adriano Galliani decise di cederlo al Psg insieme al forte difensore brasiliano Thiago Silva. Nell’estratto della sua autobiografia “I am football”, lo svedese è tornato a ...

Galliani : 'Il Milan mi manca tantissimo. Sul duello Higuain-Ronaldo...' : Adriano Gallia ni è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dal fischi d'inizio di Milan-Juventus : 'Il Milan mi manca tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo: prima era tifoso del Monza e amministratore delegato del Milan, ...

Berlusconi riparte da Monza. Galliani : "Sogno derby con Milan nel 2020" : Da appassionato di calcio e di sport, è un atto d'amore. È brianzolo anche lui''. Non posso non esserci paragoni con l'epopea vincente del grande Milan e questo nuovo inizio: ''Il Milan di Silvio ...

Monza - Galliani lancia la sfida al Milan : “ero solo in prestito ai rossoneri - ora voglio il derby” : Adriano Galliani ha parlato della nuova esperienza che sta per iniziare al Monza sotto la presidenza di Silvio Berlusconi Adriano Galliani si è definito solo “in prestito al Milan“, lui in realtà ha sempre tifato Monza, o almeno così sostiene. Dopo l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Fininvest del 100% del Monza, Galliani ha parlato in conferenza stampa spiegando le intenzioni di Berlusconi relativamente al ...

Monza - clamorosa bordata di Galliani al Milan! : Giornata di presentazioni per il Monza, inizia la nuova era Berlusconi mentre Adriano Galliani sarà il nuovo ad. Bordate dal parte dell’ex Milan nei confronti dei rossoneri: “grazie per essere intervenuti in questo grande numero, per me questa è una giornata di grande commozione, grazie a Silvio Berlusconi torno nella mia squadra del cuore. Nel 1975 divento azionista del Monza grazie a Cazzaniga e un gruppo di imprenditori come ...

Monza - Galliani : 'Milan? Ero in prestito. Con Berlusconi faremo grandi cose' : Il 70% delle mie telefonate era con gente del mondo del calcio, vi pregherei di finirla nel fare nomi che erano nel mondo del Milan. Noi siamo contenti di Antonelli e Zaffaroni, il Monza è ben ...