Milan | amore | Kakà e boom di like | ecco il Paquetà social

Milano a Osaka per la terza edizione di Italia amore mio : In occasione della terza edizione di “Italia amore mio”, la principale manifestazione su suolo giapponese finalizzata alla promozione dell’Italia, Milano

È nato l’amore tra due giovani attori de La casa de Papel ed Elite - le foto della coppia a Milano : I set de La casa de Papel ed Elite sono stati galeotti per due giovani attori, che si sono innamorati tra una produzione e l'altra, entrambe targate Netflix. Si tratta di Jaime Lorente e María Pedraza, che dopo la partecipazione a La casa di Carta nelle prime due parti della serie di Alex Pina si sono ritrovati insieme anche nel teen drama Elite, la seconda serie spagnola Netflix originale dopo Le ragazze del centralino. A confermare che i ...

Audio e testo Universale di Benji e Fede - il nuovo singolo sull’amore ispirato dal Pride di Milano : Universale di Benji e Fede è il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 26 ottobre - in radio e in digital download. Il brano racconta l'amore Universale ed è stato ispirato dalla partecipazione del duo modenese al Pride Milano della scorsa estate. La canzone è nata in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e riprende il concetto della mancanza di leggi in amore. Che sia l’amore tra genitori, tra parenti, ...

Sfera Ebbasta e Taylor Mega - incontro romantico a Milano : è amore? : Sfera Ebbasta e Taylor Mega , amore in vista? Il re della trap tricolore e la modella e influencer sono stati visti in giro nella nottata milanese, subito dopo una romantica cena in un ristorante ...

Lady Cutrone sexy racconta la storia d’amore con l’attaccante del Milan [FOTO] : 1/9 ...

Milano Fashion Week – Federica Pellegrini parla d’amore : “ci credo ancora - ora sono meno paranoica e gelosa” : Federica Pellegrini impegnata alla Milano Fashion Week 2018 parla di moda e d’amore Federica Pellegrini è in queste ore alla Milano Fashion Week 2018. La nuotatrice ha abbandonato temporaneamente le piscine e gli allenamenti, per dedicarsi ad impegni più frivoli e meno faticosi. Intervistata, la nuotatrice ha parlato di moda ed amore. “credo ancora nell’amore, e mi faccio meno paranoie. – ha ammesso la Divina – Il ...

Musica in TV - ieri sera in diretta da Milano la finale del Wind Summer Festival : Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sono i re dell’estate 2018 con la loro “Amore e capoeira”. Ascolti flop : E’ terminato ieri sera il Wind Summer Festival 2018 (di cui ho già avuto modo di parlare in maniera approfondita in diverse occasioni commentando le puntate precedenti) con la finalissima che si è svolta all’Area Expo Experience di Milano (e non in Piazza Duomo come suggerivano diverse indiscrezioni che trapelavano sino alla scorsa settimana): se il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato vinto da Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana ...