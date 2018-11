: Migranti,Moavero:'No a ottuse chiusure' - TelevideoRai101 : Migranti,Moavero:'No a ottuse chiusure' - GiuseppeMargio1 : @HuffPostItalia “I migranti economici?!?!” Moavero sta parlando dei nostri ragazzi che hanno lasciato il ns paese p… -

"Di fronte a un migrante economico non si deve restare ottusamente chiusi, ci deve far porre domande, capire perché fugge, intensificare iniziative per lo sviluppo e mettere fine al traffico degli esseri umani". Così interviene il ministro degli EsteriMilanesi ai Med Dialogues. "Attenti a una romantica idea di una nostalgica Mitteleuropa,frazionata,con pericolo di nazionalismi come nel passato recente",dice."Il Mediterraneo,invece,è un mare che unisce", aggiunge.(Di giovedì 22 novembre 2018)