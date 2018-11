Migranti | le Ong tornano in mare insieme per salvare vite

L'Onu : "L'Italia criminalizza le Ong. Clima d'odio contro i Migranti - governo cambi rotta" : In Italia c'è una "campagna diffamatoria contro le Ong". Ne è convinto l'Alto commissario per i diritti umani che ha manifestato "preoccupazione" per gli attacchi contro le organizzazioni impegnate nel Mediterraneo per salvare i migranti e ha puntato il dito contro "la criminalizzazione del lavoro di chi difende i diritti dei migranti". Duro l'attacco nei confronti del governo gialloverde: "Il governo italiano - scrive un gruppo di ...

Perchè il procuratore di Catania ce l'ha tanto con le Ong che salvano i Migranti? : Enrico Mentana fa notare: 'Il procuratore di Catania Zuccaro era partito un anno e mezzo fa con la denuncia di un complotto tra Ong e trafficanti di uomini, ai fini anche di minare l'economia ...

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "blitz Libia contro Migranti"/ Spari ai profughi accusati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

ONG MEDITERRANEA - "BLITZ FORZE LIBICHE SU NAVE NIVIN"/ Ultime notizie - UNHCR : "spari di gomma contro Migranti" - IlSussidiario.net : Libia, ong MEDITERRANEA Saving Humans denuncia irruzione su NAVE Nivin 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Appello a Italia e Ue

“Irruzione libica sulla Nivim - Migranti feriti” : la denuncia di una ong : Secondo Mediterranea Saving Humans le forze libiche avrebbero fatto irruzione sul mercantile fermo nel porto di Misurata...

Nivin - ong Mediterranea : “Irruzione esercito libico sulla nave - ci sono feriti”. Migranti bloccati a bordo da 12 giorni : L’esercito libico è salito a bordo della nave Nivin, imbarcazione commerciale dal 10 novembre attraccata al porto di Misurata. A bordo ci sono tra i 70 e gli 83 Migranti: le fonti a disposizione per il momento sono contraddittorie. Ad affermarlo è sul suo profilo twitter Mediterranea, ong che ha lo scopo di monitorare quanto avviene a largo delle coste libiche. I militari sarebbero saliti a bordo alle 11.41 e da allora non ci sarebbero più ...

Migranti - "Scaricava in Italia rifiuti infetti". Sequestrata la nave Ong : La nave Aquarius di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere è di nuovo nella bufera. E stavolta non per la destinazione finale dei Migranti a bordo, ma per una inchiesta della procura di Catania. L'ennesima aperta dai procuratori siciliani ai danni delle Ong del Mediterraneo. L'accusa è quella di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.Secondo i pm, Msf e due agenti marittimi avrebbero scaricato in maniera non ...

Accuse a una Ong che istruirebbe i Migranti a recitare la parte delle vittime : Il Giornale riporta la denuncia di una giornalista canadese che ha raccolto, attraverso un video, le gravi dichiarazioni della responsabile di una Ong che opera in Grecia che aiuta i migranti irregolari ad entrare nel continente europeo. La Ong avrebbe sviluppato un metodo attraverso il quale verrebbe insegnato ai migranti a recitare per impietosire gli agenti di frontiera e riuscire ad entrare in Europa. Ong sotto accusa: le intercettazioni La ...

I Migranti della "carovana" - tramite un'ong - fanno causa a Trump : I migranti della "carovana" che sta attraversando in questi giorni il Messico con l"obiettivo di raggiungere gli Usa hanno ufficialmente fatto causa al presidente Trump. Un"ong pro-migranti ha infatti presentato presso la Corte distrettuale di Washington, a nome dei componenti della "carovana", una "class action" contro il tycoon e altri esponenti dell"amministrazione federale.Il procedimento giudiziario è stato promosso dall"associazione Nexus ...

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i Migranti» Il video Le accuse e il giudice anti ong : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»