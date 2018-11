Migranti | le navi Ong tornano in mare | «Dobbiamo difendere i diritti umani» L' Onu

Inchiesta sulla gestione dei rifiuti a bordo delle navi salva- Migranti : sequestrata la Aquarius : La procura di Catania ordina il fermo dell’imbarcazione. Accuse a Medici senza Frontiere: “Hanno trattato rifiuti pericolosi, come fossero normali, scaricandoli in undici porti italiani". 24 indagati. Immediato il commento di Salvini: “Ho fatto bene a bloccare navi Ong”.Continua a leggere

Migranti - Aquarius potrebbe navigare ancora grazie alla bandiera turca : Dopo i cortei do sabato che si sono svolti in tutta Europa, nave Aquarius potrebbe battere bandiera turca. Lo ha fatto sapere il presidente della Mezzaluna turca, Kerem Kinik: "Il nostro Paese ospita 4 milioni di rifugiati e potrebbe risolvere questa situazione, consentendo alla nave di tornare in mare e salvare Migranti come ha fatto negli ultimi tre anni".Continua a leggere