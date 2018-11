Microsoft dichiara guerra alle password | arriva il supporto a Windows Hello anche per gli

surface-phone

(Di giovedì 22 novembre 2018) La posizione ufficiale diin merito alla sicurezza informatica sui PC è sempre stata chiara, coerente e lineare: sostituire le vecchie e obsoletecon le nuove tecnologie oggettivamente più sicure.Fino a pochi giorni fa, gli unici due metodi per autenticarsi all’account(collegato a Xbox, Bing,, Azure e Office) erano inserire la classicaoppure scaricare un’apposita applicazione per gli smartphone Android e iOS in grado di velocizzare l’intero processo semplificandolo ad un semplice tap. A partire da ieri, però, si è aggiunto un altro metodo più efficiente ovveroche, a sua volta, risulta compatibilecon lo standard FIDO 2 il quale consiste in delle chiavi fisiche di sicurezza che, solitamente, sono delle chiavette USB., oltre al FIDO 2, permette di utilizzare ovviamente l’impronta ...